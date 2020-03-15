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Украина

Режим ЧС на Буковине: для оказания помощи пожилым людям созданы мобильные группы

20:57 15 марта 2020 302
сумки
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Черновицкой области, где из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации, будут работать мобильные группы по доставке продуктов питания и лекарств одиноким пожилым людям и гражданам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Такое решение 15 марта приняли на заседании штаба Черновицкой облгосадминистрации по предотвращению распространения коронавируса.

Райгосадминистрациям, Черновицкому горсовету, а также объединенным территориальным громадам поручили создать мобильные рабочие группы, члены которых будут посещать одиноких граждан, чтобы обеспечить их всем необходимым.

Напомним, 3 марта COVID-19 был обнаружен у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Второй случай подтвердился 12 марта у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение 14 дней. С 13 марта в области ограничена работа крупных торговых центров и рынков, кроме продуктовых секторов. А с 14 марта отменены все междугородние автобусные рейсы.

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