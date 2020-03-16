26.28 / 26.82 29.07 / 29.75
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине запускают сервис с актуальной информацией о коронавирусе: как он будет работать

0:26 16 марта 2020 145
Коронавирус
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Министерстве здравоохранения решили не ограничиваться информацией о том, куда следует звонить, если украинцы заподозрят у себя заражение коронавирусоми, а запустить вместе с Facebook целый сервис мгновенного информирования о COVID-19 в Украине.

Об этом говорится в сообщении медицинского ведомства на странице в Facebook.

«В рамках противодействия распространению вирусной инфекции COVID-19 в Украине и учитывая растущую потребность пользователей в корректной и своевременной информации, Министерство здравоохранения Украины совместно с Facebook запускают расширенный доступ к местным уведомлениям в Facebook», — говорится в сообщении.

Такой шаг, считают в Минздраве, даст возможность быстро получать актуальную и достоверную информацию о коронавирусе из официальных источников МОЗ Украины, таких как официальный вебсайт министерства moz.gov.ua и сайт с ответами на основные вопросы о COVID-19 covid19.com.ua.

Принцип работы нового информресурса будет следующим: в ленте новостей станут автоматически появляться сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией. Чуть позже появится search modules — оповещение для тех, кто сам ищет информацию о коронавирусе.

Также Facebook будет поддерживать официальную страницу Министерства здравоохранения Украины Министерство здравоохранения Украины. Язык оповещения будет выбираться согласно соответствующим настройкам профиля пользователя.

Напомним, что Центр общественного здоровья в течение 14 марта получил 12 новых сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19. О подозрениях на заражение коронавирусом сообщили в Черновицкой, Ровенской, Черкасской, Волынской, Киевской и Тернопольской областях. Кроме того, во Львове по подозрению на коронавирусную инфекцию COVID-19 госпитализировали четырех человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирус даже вмешался в политическую жизнь украинцев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Никопай Трубач

"Боль страшная": исполнитель хита "Голубая луна" Николай Трубач рассказал, как заразился коронавирусной пневмонией

Ольга Куриленко

Девушка Бонда из Украины Ольга Куриленко заболела коронавирусом

полки в магазине

Осталась только туалетная бумага: журналист показал полупустые полки в московском супермаркете

Граница

Граница на замке: в Украину прекратили впускать иностранцев

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер