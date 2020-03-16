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В Украине запускают сервис с актуальной информацией о коронавирусе: как он будет работать
В Министерстве здравоохранения решили не ограничиваться информацией о том, куда следует звонить, если украинцы заподозрят у себя заражение коронавирусоми, а запустить вместе с Facebook целый сервис мгновенного информирования о COVID-19 в Украине.
Об этом говорится в сообщении медицинского ведомства на странице в Facebook.
«В рамках противодействия распространению вирусной инфекции COVID-19 в Украине и учитывая растущую потребность пользователей в корректной и своевременной информации, Министерство здравоохранения Украины совместно с Facebook запускают расширенный доступ к местным уведомлениям в Facebook», — говорится в сообщении.
Такой шаг, считают в Минздраве, даст возможность быстро получать актуальную и достоверную информацию о коронавирусе из официальных источников МОЗ Украины, таких как официальный вебсайт министерства moz.gov.ua и сайт с ответами на основные вопросы о COVID-19 covid19.com.ua.
Принцип работы нового информресурса будет следующим: в ленте новостей станут автоматически появляться сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией. Чуть позже появится search modules — оповещение для тех, кто сам ищет информацию о коронавирусе.
Также Facebook будет поддерживать официальную страницу Министерства здравоохранения Украины Министерство здравоохранения Украины. Язык оповещения будет выбираться согласно соответствующим настройкам профиля пользователя.
Напомним, что Центр общественного здоровья в течение 14 марта получил 12 новых сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19. О подозрениях на заражение коронавирусом сообщили в Черновицкой, Ровенской, Черкасской, Волынской, Киевской и Тернопольской областях. Кроме того, во Львове по подозрению на коронавирусную инфекцию COVID-19 госпитализировали четырех человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирус даже вмешался в политическую жизнь украинцев.
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