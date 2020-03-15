Здоровье и медицина

Врач рассказал, куда звонить, если заподозрили у себя заражение коронавирусом

Если человек чувствует симптомы респираторного заболевания, схожие с теми, которые вызывает коронавирус, то ему сначала нужно позвонить своему семейному врачу. Об этом «ФАКТАМ» сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Вершигора.

«Прежде всего надо позвонить своему семейному врачу, рассказать о симптомах и о том, был ли человек в стране, где у жителей или приезжих подтверждено заражение коронавирусом. Если симптомы незначительные, достаточно самоизоляции. Надо остаться дома, а не ходить по магазинам или совершать трудовые подвиги», — сказал он.

По словам Вершигоры, при симптомах обычного вирусного заболевания семейный врач решит, как действовать дальше, как сбивать температуру, что принимать при кашле.

«Если есть необходимость, врач должен осмотреть, прослушать пациента. И только в случае, когда семейный врач видит, что ситуация осложняется, он вызовет скорую. И заметьте: предварительно ему надо получить согласие пациента на госпитализацию», — сообщил он.

Более подробно о том, как себя вести при симптомах, схожих на те, которые вызывает коронавирусная инфекция, читайте в материале «ФАКТОВ»: Если у пациента заподозрили коронавирус, вызвать скорую должен семейный врач.

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