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COVID-19 наступает: названо количество украинцев за рубежом, зараженных коронавирусом
По состоянию на вечер воскресенья за границей находятся шестеро украинцев, зараженных коронавирусом, не считая проживающую за рубежом актрису Ольгу Куриленко.
Такие данные привели в Министерстве иностранных дел Украины.
Отмечается, что по двое украинцев лечатся в Италии и Германии, по одному — в Молдове и ОАЭ.
Кроме того, пять украинцев, у которых обнаружили коронавирус за рубежом, уже выздоровели. Одна украинка умерла от коронавируса 13 марта в Италии.
Также сообщается, что 170 украинцев эвакуировали из пораженных коронавирусом зон: 45 — из Китая, 2 — из лайнера «Grand Princess», 123 — из Италии.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что в Шарм-эль-Шейх (Египет) в понедельник, 16 марта, прилетит консул, чтобы оказать помощь украинцам, которых поместили на карантин из-за вспышки коронавируса.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за коронавируса в Украине было принято решение о закрытии границы для иностранцев на две недели. Ограничения начали действовать сегодня в полночь и будут в силе до 3 апреля.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!