16 марта 2020

Сегодня легендарному актёру театра и кино Сергею Юрскому исполнилось бы ровно 85 лет. И хотя родился он в Ленинграде (16 марта 1935 года), но часто говорил, что Украина была и остаётся для него одним из самых любимых мест на земле. Во-первых, потому что его отец, известный в своё время режиссёр и актёр, родился в городе Стародубе, входившем тогда в состав Черниговской губернии. Во-вторых, потому что на самом-то деле фамилия отца была Жихарев, но поскольку актёрская профессия считалась в то время не очень престижной, то на сцене он выступал под творческим псевдонимом, столь распространённым в украинской театральной среде, — Юрский. Эта фамилия и стала для Сергея родной на всю жизнь.

Кстати, бывал Сергей Юрский в Киеве довольно часто. Посещал и редакцию ''ФАКТОВ'', газеты, которой не раз и охотно давал откровенные интервью. Во время одной из таких встреч рассказал Сергей Юрьевич о том, что судьба его могла сложиться совсем по-другому. Окончив с золотой медалью школу в Ленинграде, он поступил на юридический факультет университета. А сам в это время мечтал выступать на арене цирка. Более того, уже даже успел поучаствовать в нескольких представлениях, гарцуя на лошади и жонглируя при этом несколькими предметами.

К счастью для всех нас, да и для него самого в первую очередь, цирковая карьера у Юрского не задалась. А вот на театральных подмостках он блистал. Да ещё как! Его партнёрами в спектаклях были такие гениальные исполнители, как Олег Борисов, Ростислав Плятт, Фаина Раневская. Кстати, именно благодаря Плятту Юрский, на долгие годы усилиями КГБ отлученный от театра, сумел вернуться на большую сцену. Ну, а по-настоящему его актёрский талант раскрылся уже в кино. ''Человек ниоткуда'', ''Республика ШКИД'', ''Место встречи изменить нельзя'', ''Любовь и голуби'' - его ролями в кино восхищались миллионы людей.

Об Остапе Бендере в картине Михаила Швейцера ''Золотой телёнок'' и говорить не приходится. Эта была первая экранизация знаменитого романа Ильфа и Петрова. И на роль главного героя претендовали такие блестящие исполнители, как Владимир Высоцкий, Владимир Басов, Александр Пороховщиков и Арчил Гомиашвили (позднее, кстати, сыгравший Бендера в ''12 стульях'' Леонида Гайдая). Но роль досталась-таки Юрскому. И с тех пор и кинокритики, и кинозрители буквально единодушно называли именно его лучшим Бендером в истории кинематографа.

Юрский, конечно же, гордился этим. Хотя и всё время переживал, что многие воспринимали его после этого актёром лишь одной роли. ''Бендер — один из самых любимых моих образов. Ещё бы, ведь он принёс мне известность и любовь зрителей'', — чуть картавя, рассказывал Юрский журналистам ''ФАКТОВ''.

А ещё он вместе с женой Наташей после ''Золотого телёнка'' начал коллекционировать фигурки коров и телят. Хотя нередко и посмеивался над этой затеей, называя её лишённой смысла. ''Я испытал в жизни много простых человеческих радостей, — говорил он. — Но на первом месте для меня всегда оставалась работа…'' Кстати, обратите внимание на то, как похож Юрский на этого Дон Кихота — фигуру, которую я люблю безумно…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.