В Украине зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом

Украина

В Черновицкой области, где c 14 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, зафиксировали два новых случая инфицирования COVID-19.

Как сообщают в облгосадминистрации, люди с подозрением на коронавирус были госпитализированы 6 и 13 марта. «Пациенты находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы и получают надлежащую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Также в Черновицкой ОГА отмечают, что у пятерых пациентов, которые попали в больницу за последний месяц, инфекционное заболевание, вызванное COVID-19, не подтвердилось — тесты дважды дали отрицательный результат.

Тем временем в Центре общественного здоровья Украины сообщают, что по состоянию на утро понедельника, 16 марта, в стране подтверждено пять случаев COVID-19 — четыре в Черновицкой и один в Житомирской областях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черновицкой области госпитализировали людей с подозрением на инфицирование коронавирусом — мужчину, который контактировал с лицом, которое имеет подозрение на наличие COVID-19; мать с ребенком, которые также являются контактными лицами; человека с историей путешествия в страны, где зафиксирован коронавирус.



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