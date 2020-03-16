В Украине от гриппа умерли 63 человека

Здоровье и медицина

Из-за осложнений, вызванных гриппом, в Украине умерло уже 63 человека.

Как сообщают в Центре общественного здоровья Украины, только с 2 по 8 марта в стране ОРВИ заболели 220 932 человека, из которых более 66% - дети.

«С начала эпидемического сезона в результате осложнений гриппа умерли 63 человека, что подтверждено методом полимеразной цепной реакции. Ни один из умерших ни был привит против гриппа», — сообщают в Центре и добавляют, что с начала эпидемического сезона прививки сделала 237 831 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще в феврале этого года в Минздраве констатировали стремительный рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) — по состоянию на 11 февраля заболеваемость превысила эпидемический порог на 55,6%.

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