Деньги

Доллары уже продают по 27 гривен, а евро — по 30: что будет дальше

За прошедшие выходные курсы доллара и евро в обменниках снова выросли. При этом динамика изменения курсов в Нацбанке и коммерческих банках заметно отличалась. С пятницы, 13 марта, американская валюта, по данным НБУ, подорожала на 23 копейки, при этом стоимость европейской валюты снизилась на 6 копеек. Так, 16 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне 26,09 грн за доллар и 28,99 грн за евро. А вот на наличном рынке валюта только дорожала. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,13 грн, купить — по 26,94 грн; евро — сдать по 28,96 грн, купить — по 29,99 грн. Причем в некоторых банках евро уже продают по 30 грн, а доллары — по 27 грн и даже дороже.

«В ситуации с развертыванием мирового кризиса не иметь программы сотрудничества с МВФ — это самоубийство»

Снижение стоимости гривни продолжается, несмотря на валютные интервенции Национального банка Украины. На прошлой неделе, с 10 по 13 марта, для сдерживания девальвации НБУ продал из резервов 981,6 млн долларов. В общей сложности с начала нынешнего года Нацбанк купил 1 млрд 232 млн долларов, а продал — 1 млрд 583,8 млн долларов. Кстати, в понедельник, 16 марта НБУ объявил новый аукцион по продаже валюты на сумму 200 млн долларов. Никто не сомневается, что до конца дня и эта сумма будет полностью продана.

В главном банке страны считают, что поводов для паники пока нет. Как заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, в эфире «Радио НВ2», если сравнивать с ситуацией в 2008-м и 2014 годах, то наша банковская система уже соответствует наилучшим мировым образцам с точки зрения надзора. Она гораздо лучше подготовлена к кризису, поэтому готова к возможным кризисным явлениям в стране. Тем более что сейчас отечественная банковская система имеет значительный запас ликвидности, а это примерно 200 миллиардов гривен и 9 миллиардов долларов.

Однако Олег Чурий признал огромную важность подписания новой программы сотрудничества с МВФ. По его словам, если программу подпишут, Украина будет «под зонтиком международных финансовых учреждений и сможет более уверенно пройти кризис». Но нужно принять еще как минимум один закон.

«Если включить турборежим, то можно достаточно оперативно подписать соглашение с МВФ, получить финансирование, — заявил Олег Чурий. — Но это не только финансирование от МВФ, с ним также связано финансирование от других международных организаций, которые готовы предоставить Украине кредитные средства. Это и Всемирный банк, и Еврокомиссия и другие организации. Это позволит Министерству финансов частично закрыть свои потребности в финансировании. Также после того, как кризис немного утихнет, это откроет Минфину путь к мировым рынкам, потому что сегодня международные рынки финансирования закрыты. Они, собственно, закрыты для всех стран, Украина не является исключением. Но если рынки откроются и мы будем иметь программу МВФ, то речь будет идти о совсем другой стоимость заимствований.

Иметь программу МВФ — это как знак качества для международных инвесторов. Это знак того, что Украина продолжает идет по пути реформ. С другой стороны, совсем иная ситуация может быть, если поддержки от МВФ нет. Но на сегодня, в ситуации с развертыванием мирового кризиса, не иметь программы с МВФ — это самоубийство.

Украине осталось сделать не так много для выполнения тех условий, о которых было договорено с МВФ. Украина на самом деле исполнила очень многое, больше, чем когда-либо. Это и принятие многих важных законов. Мы все знаем: осталось принять один — по банкам. Причем в меморандуме с МВФ не говорится про закон о рынке земли, хотя мы видим, что президент и правительство все-таки настроены, чтобы у нас состоялась земельная реформа и это будет значительным толчком к развитию экономики, к развитию сельского хозяйства", — подчеркнул замглавы НБУ.

«Существует риск резкого сокращения денежных переводов от украинцев из-за рубежа»

Эксперты считают, что в ближайшее время девальвация национальной валюты продолжится.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос во всех сегментах валютного рынка на 5,4−8,3%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 24,74 до 26,09 грн (+5,4%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,98—25,01 до 26,44—26,47 грн (+5,8%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю подскочили с 24,66—25,00 до 26,31—27,08 грн (+6,7% - +8,3%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки расширилась с 1,4% до 3,0% за счет более быстрого роста курса продажи.

Основная причина падения гривни остается прежней — мировой финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, объявлением во многих странах чрезвычайного положения и закрытием границ. Поведение гривни мало отличается от поведения подавляющего большинства валют развивающихся стран с преимущественно сырьевым экспортом.

Масла в огонь паники подлила Федеральная резервная система (ФРС) США, снизив в воскресенье вечером процентную ставку до нуля. По идее, эта мера должна была поддержать рынки, однако по факту только добавила паники. Инвесторов, мягко говоря, насторожила экстренность действий американского регулятора, а также то, что, снизив ставку до нуля, ФРС осталась «без патронов», практически без возможности что-то еще предпринять для поддержки экономики.

На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,7 грн, а наличный доллар в банках — около 26,6−26,9 грн", — прогнозирует Иосуб.

Эксперты называют и другие факторы, негативно влияющие на курс национальной валюты.

«Курс гривни снизился, и с утра в понедельник находится на уровне 26,38 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — От более существенного падения гривню удерживает активность НБУ. Рынок переваривает риски распространения коронавируса, а также карантинные меры, которые предпринимают Украина и другие страны.

Очевидно, такие меры обрушат деловую активность, и после панического всплеска потребительский спрос пойдет на спад. Наиболее показательным в данном случае будет статистика из Китая, который пережил пик эпидемии. В частности, розничные продажи в КНР в феврале 2020-го относительно 2019 года обрушились на 20,5%, промышленное производство — на 13,5%, капитальные инвестиции — на 24,5%. Такое падение возможно во всех странах, охваченных пандемией. Не исключено, что Украину, в случае распространения коронавируса ожидает такое же сильное пике.

Существует риск резкого сокращения денежных переводов от украинцев из-за рубежа. Помимо этого, значительное снижение цен и внешнего спроса угнетает экспорт, который также резко сужает предложение валюты. В свою очередь, спрос на валюту со стороны населения нарастает, как и со стороны инвесторов, выводящих свои капиталы из облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит откатываться к отметке 26,5 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Стоит отметить, что, по мнению аналитика «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаила Федорова, экономика Украины более устойчива к последствиям кризиса по сравнению с другими странами. Но это объясняется тем, что у нас нет тех развитых финансовых, фондовых и прочих рынков, которые сейчас обваливаются на Западе.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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