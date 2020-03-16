«Отсидела сутки в полиции»: шокирующее признание участницы «Холостяка-10» (фото)

Стиль жизни

Состоялся второй эфир романтического реалити «Холостяк-10» (СТБ). 25-летняя Наташа — бизнес-леди из Днепра — стала первой, кого пригласил на индивидуальное свидание Макс Михайлюк. Со времени знакомства ключевой темой для пары стала спонтанность. Наталья сразу же сообщила, что готова к любой авантюре. Поэтому и свидание для нее Макс подготовил крайне необычное — за ограниченное количество времени паре необходимо было пройти ряд испытаний, которые помогли узнать друг друга лучше, а Наташе — получить долгожданную розу. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Наташа призналась в своих самых спонтанных поступках, рассказала, как попала на «Холостяк и почему отказалась от массажа на первом свидании.

— Почему вы решили принять участие в проекте «Холостяк»?

— С 15 лет я начала поиски себя, исследовала разные сферы жизни. Была промоутером листовок, преподавателем йоги и английского, стажировалась в парламенте Канады, была личным ассистентом крупных инвесторов и работала в благотворительных проектах в Индонезии. В очередной период таких поисков знакомая посоветовала пойти на «Холостяк». Мол, здесь есть возможность встретить достойного мужчину. Но тогда я только покрутила носом. Спустя год еще одна девушка упомянула проект, и я снова фыркнула. И только спустя полгода, увидев информацию о кастинге, с третьего раза заполнила заявку. А так как я — открытый человек и люблю новизну, в начале воспринимала это как своеобразную авантюру, возможность узнать себя лучше и получить этот невероятный опыт. И не прогадала.

— При первой же встрече с Максом вы сказали, что не откажетесь от любой спонтанности. Каким был ваш самый спонтанный поступок в жизни?

— О-о-о, ну в этом вся я! Из самых запоминающихся: однажды вышла в пижаме за хлебом и уехала в другой город. А раз решилась участвовать в конкурсе «Мисс университет» — за две недели научилась играть на барабанах и выиграла. Еще была ситуация — прошла в ночной клуб в США по чужому документу, где меня через час благополучно арестовали и отвезли в отделение полиции.

Помню, в первый день работы личным ассистентом в Бразилии, меня ограбили. Я отсидела сутки в участке и благополучно депортировалась на родину. Вспоминаю сейчас и просто мурашки по коже (улыбается. — Авт.). Когда такими историями насыщенна жизнь, это дает возможность проживать ее сполна во всем спектре чувств и эмоций. Благо сейчас я больше предпочитаю спокойствие, чем постоянный экшн. То ли переизбыток эмоций дает о себе знать, то ли возраст (улыбается. - Авт.).

— Как вы отреагировали, когда Холостяк при первом знакомстве подхватил вас на руки и понес в дом?

— Больше всего тогда я волновалась о том, чтобы он не споткнулся и мы не влетели кубарем в зал к другим девушкам. Хотя это было бы тоже оригинально. Решение Макса было абсолютно неожиданным, но именно это и дало ход нашей истории.

— Каким было ваше первое впечатление от Макса?

— Меня довольно сложно пробить на эмоции. Раньше вообще была достаточно закрыта и аккуратна в их проявлениях. Но при виде Макса из окна лимузина неожиданно для себя словила интерес и просто оторопела, когда приблизилась к нему. Так что спасибо каналу за выбор такого Холостяка (улыбается. - Авт.).

— Вы верите в любовь с первого взгляда?

— Для меня любовь — это чувство, которое развивается со временем. Его необходимо взращивать и лелеять. С первого взгляда может быть только страсть, заинтересованность или максимум — влюбленность. Но здоровые отношения начинаются не с пылкой сумасшедшей страсти, а с выстраивания дружеских отношений, уважения, принятия и готовности к совместной истории. Для меня любовь к другому человеку начинается с любви к себе. Только когда ты наполнен и тебе хорошо самому, можно сделать счастливым и другого.

— От чего вам пришлось отказаться на время съемок проекта?

— От сна. Пришлось остановить практически всю рабочую деятельность. Что-то делегировала помощнице, а что-то «заморозила» на период отсутствия.

— Первое индивидуальное свидание у Макса на проекте было именно с вами. Что ощутили в тот момент, когда Холостяк приехал и забрал вас?

— У меня просто затряслись коленки. Совершенно не ожидала, что первое индивидуальное свидание будет моим! Как минимум, потому что не хотела идти первой и быть «на разогреве» эмоций и чувств. Но, как оказалось, все прошло прекрасно.

— Во время свидания вам нужно было быстро выбрать наряд для романтического вечера. Почему парашютный костюм?!

— На самом деле, это было прекрасным дополнением к профессии Макса. Прийти на свидание к пилоту в парашютном костюме — это заявка на победу, я считаю (улыбается. — Авт.). Кто еще так делал? Ну и в платьях Макс видит нас каждую церемонию, а в таком костюме — только раз и только меня одну.

— А вот сделать массаж друг другу вы отказались. Почему?

— Наше свидание было очень милым и романтичным. Но раздевать мужчину на первой встрече мне некомфортно. Всему свое время. На тот момент и в тех обстоятельствах я не была к этому готова. Это было первое индивидуальное свидание для нас обоих, и мы оба волновались. Если пересмотреть выпуск и обратить внимание на наши взгляды, это особенно заметно.

Знаете, для меня идеальное свидание — это свидание с «моим» человеком. И не имеет значения, где оно пройдет — за шикарным ужином в ресторане с видом на ночной город, в ресторане быстрого питания или на парковке. Главное — эмоции и чувства к человеку, с которым ты находишься.

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