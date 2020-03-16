Названа самая дорогая футбольная команда в Европе

Спорт

Исследовательский центр CIES Football Observatory назвал футбольный клуб из топ-пятерки европейских лиг с самым дорогим составом. Отметим, что учитывались по 20 футболистов с наивысшей стоимостью в каждой из команд.

Пальму первенства в рейтинге удерживает действующий победитель Лиги чемпионов английский «Ливерпуль», суммарная стоимость игроков которого оценивается в 1,405 млрд евро. На второй строчке разместился чемпион Англии двух последних сезонов (1,361 млрд), а тройку лидеров замыкает каталонская «Барселона» (1,17 млрд). На четвертом месте расположился мадридский «Реал» (1,1 млрд), а на пятом — еще один английский клуб «Челси» (1,008 млрд).

Также отметку в 1 млрд пересек «Манчестер Юнайтед» (6-е место, 1,007 млрд), а в топ-десятку попали французский «ПСЖ» (979 млн), испанский «Атлетико» (836 млн), английский «Тоттенхэм» (787 млн) и итальянский «Ювентус» (783 млн).

Напомним, что самая дорогая команда Европы сначала прервала свою беспроигрышную серию в чемпионате Англии из 44 матчей, потерпев разгромное поражение от «Уотфорда» (0:3), а затем не смогла пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, по сумме двух матчей уступив мадридскому «Атлетико». В общей же сложности до этой стадии самого престижного клубного турнира Старого Света добрались пять клубов из топ-десятки самых дорогих.

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