Минздрав получит 20 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса

Пресс-релиз

По личному решению учредителя и в координации с Минздравом Фонд Рината Ахметова готовит к передаче медикам 20 000 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

По мнению врачей, на сегодняшний день экспресс-тестирование является самым эффективным способом обнаружения и диагностики заболевания.

Опыт успешной борьбы с коронавирусом таких стран, как Южная Корея, показывает, что своевременное тестирование одновременно с мерами изоляции помогает предотвратить распространение эпидемии.

«Фонд Рината Ахметова начал передавать государству оборудование для борьбы с коронавирусом, ещё когда это не было мейнстримом. Уже три недели мы работаем над этим в координации с Минздравом. Сегодня мы делаем очередной транш — Фонд закупает для государства 20 000 экспресс-тестов, ведь именно быстрое выявление носителей и их изоляция позволят предотвратить эпидемию», — рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщили, что Фонд Рината Ахметова уже передал Минздраву две партии высококлассных аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) шведского производства. А также кислородные концентраторы для них, изолирующий мобильный бокс, защитный биологический и противохимический костюм, 400 защитных одноразовых комбинезонов, 10 тысяч защитных масок, бесконтактные термометры.

«Фонд также закупит для Донецкой области анализатор экспресс-тестов на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для него. Анализатор будет доставлен в больницу Мариуполя. Он позволит в лабораторных условиях проводить экспресс-тестирование (самый эффективный способ выявления заболевания) и значительно ускорить диагностику коронавируса», — сказала Емченко.

Напомним, также по проекту Фонда «200 скорых для Украины» еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи и переданы во все области страны. Они могут быть использованы для поддержания жизни детей с осложнениями от коронавируса при транспортировке в стационар.

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