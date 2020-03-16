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Украина

Медики подтвердили случаи заболевания коронавирусом в Киеве. А потом опровергли

20:46 16 марта 2020 995
анализы
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В одной из частных медлабораторий Киева несколько раз поставили пациентам ложный положительный результат на коронавирус. Позднее референс-лаборатория подтвердила, что коронавируса в пробах не было. Именно после таких случаев власти Киева не рекомендуют пациентам самостоятельно искать лаборатории, готовые за тысячи гривен сделать требуемый анализ.

«В указанной частной клинике поставили положительный результат по нескольким пробам. После того как они пришли в референс-лабораторию, все были аннулированы», — рассказал на брифинге первый зампредседателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

Представитель горгосадминистрации предлагает тем, кто подозревает у себя симптомы коронавируса, делать анализы по направлению врача в специализированном медучреждении.

«Если вы почувствовали симптомы простуды, не нужно ехать в стационарное отделение и требовать у врачей, чтобы вам сделали экспресс-тест на коронавирус. Существует простой действенный алгоритм: необходимо обратиться к семейному врачу, быть с ним на связи и следовать его рекомендациям… Если после выполнения советов семейного врача ухудшилось самочувствие — вызывайте скорую. Врачи скорой при необходимости доставят вас в медучреждение, и именно там вам сделают экспресс-тест на коронавирус», — рассказал Поворозник.

Напомним, в Украине подтверждены пять случаев заражения коронавирусом, один — со смертельным исходом. Последние два случая были подтверждены в Черновицкой области.

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