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Девушка заразившегося одноклубника Роналду сдала положительный тест на коронавирус (фото, видео)
Журналистка Микела Персико, возлюбленная защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, рассказала, что ее тест на коронавирус оказался положительным. Об этом девушка написала в Instagram, сопроводив пост видео.
«Положительный, но бессимптомный результат. Привет, ребята, я только что получила результат. Но я хочу заверить вас, что со мной все хорошо. Спасибо большое за вашу поддержку», — написала Микела Персико.
К слову, девушка футболиста «Юве» занимается модельным бизнесом, а также вокалом и параллельно работает ведущей на одном из телеканалов. И, конечно же, страстно болеет за «Ювентус».
Напомним, что 12 марта коронавирус обнаружили у самого Ругани. Одноклубник Криштиану Роналду сдал положительный тест. Позже Даниэле сообщил, что с ним все в порядке, но призвал всех уважать правила, отметив, что вирус не делает различий.
Даниэле и Микела
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Испании от коронавируса скончался 21-летний футбольный тренер.
Фото Instagram
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