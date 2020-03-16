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Спорт

Девушка заразившегося одноклубника Роналду сдала положительный тест на коронавирус (фото, видео)

20:56 16 марта 2020 226
Микела Персико
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Журналистка Микела Персико, возлюбленная защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, рассказала, что ее тест на коронавирус оказался положительным. Об этом девушка написала в Instagram, сопроводив пост видео.

«Положительный, но бессимптомный результат. Привет, ребята, я только что получила результат. Но я хочу заверить вас, что со мной все хорошо. Спасибо большое за вашу поддержку», — написала Микела Персико.

К слову, девушка футболиста «Юве» занимается модельным бизнесом, а также вокалом и параллельно работает ведущей на одном из телеканалов. И, конечно же, страстно болеет за «Ювентус».

Напомним, что 12 марта коронавирус обнаружили у самого Ругани. Одноклубник Криштиану Роналду сдал положительный тест. Позже Даниэле сообщил, что с ним все в порядке, но призвал всех уважать правила, отметив, что вирус не делает различий.

Даниэле и Микела

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Испании от коронавируса скончался 21-летний футбольный тренер.

Фото Instagram

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