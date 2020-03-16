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Украина

Зеленский предложил закрыть метро в Киеве: жители столицы в шоке

22:09 16 марта 2020 159
метро
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский предложил с 18 марта закрыть метро в городах Украины, в том числе и в Киеве, чтобы не допустить распространения коронавируса в переполненных вагонах. В столице жители такую идею восприняли без восторга, а некоторые и просто с ужасом.

В первую очередь, президенту напомнили, что поездки в метро — это не развлечение, а способ добраться на работу, в том числе и столичным медикам, пожарным, спасателям — тем, кому придется оставаться в строю даже в период карантина.

Также в сети упомянули, что некоторые станции метро ежедневно принимали до 60 тысяч пассажиров, и альтернативы в городе так и не появилось. Такси не смогут перевезти всех.

В сети соглашаются, что в случае с метро в Киеве хорошего решения просто не существует.

Напомним, в Харькове мэр Геннадий Кернес уже ответил отказом президенту на призыв закрыть метро в городе.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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Зеленский предложил закрыть метро в Киеве: жители столицы в шоке

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