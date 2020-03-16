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Вертолеты с дезинфектором: в сети забавно высмеяли нашумевший фейк (видео)
В социальных сетях жестко высмеяли популярный фейк о готовящейся дезинфекции городов с помощью вертолетов. Уже несколько дней жители получают сообщения, что некая воинская часть готовит к вылету авиацию, которая будет распылять дезинфицирующее вещество, уничтожающее коронавирус. Жителей призывают закрыть окна и балконы и не находиться на улице с 23.00 до 5.00 утра.
Шутники в соцсетях наглядно продемонстрировали, как они видят описанную процедуру.
Любители поэзии тоже присоединились к высмеиванию фейка.
В сообщении о вертолетах не указывались ни город, ни дата вылета дезинфекторов (не говоря уже о самой абсурдности идеи победить вирус военной авиацией), но многие до сих пор воспринимают сообщение как достоверное и пересылают его друзьям и знакомым. А полиция уже начала наказывать распространителей фейков о коронавирусе. Особо отличившегося фейкомета ждет суд и административное наказание.
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