Польза карантина: в Киеве снизилась заболеваемость гриппом

Украина

На прошлой неделе в столице зарегистрировано 12 183 больных гриппом и ОРВИ (неделей ранее — 14 199). Видимо, карантин помог — в целом на 14, 2% снизилась заболеваемость. По словам Николая Поворозника, первого заместителя городского головы, интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне (показатель заболеваемости — более 400 человек на тысячу).

Детей заболело на минувшей неделе 7792 (в прошлый период — 9 144, тоесть уровень снизился на 14, 8%), взрослых — 4 391 (снижение на 13, 1%). Среди школьников показатель заболеваемости упал на 11, 7% - зарегистрировано 3 690 случаев. Напомним, что в столице объявлен карантин во всех школах и детсадах.

В медучреждения госпитализированы 247 человек, из них 178 детей. С начала эпидсезона в столичных частных клиниках и коммунальных медучреждениях вакцинировалось 51 557 человек.

Между тем в Украине от гриппа умерли 63 человека. Ни один из них не прививался против гриппа. Как сообщают в Центре общественного здоровья Украины, только со 2 по 8 марта в стране ОРВИ заболели 220 932 человека, из которых более 66% - дети. А с начала эпидемического сезона по всей стране прививки сделали 237 831 человек.

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