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Лукашенко посоветовал бороться с коронавирусом водкой и сауной (видео)
Пока врачи в Испании советуют противостоять коронавирусу при помощи овощей и фруктов, президент соседней с Украиной Беларуси Александр Лукашенко предлагает «проводить профилактику» против опасной инфекции более кардинальными средствами.
Фрагменты его выступления приводит телеканал СТВ.
В частности, белорусский лидер посоветовал чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать.
«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть», — отметил он, предположив, что в день было бы неплохо выпивать 40−50 граммов водки, чтобы «травить» вирус (фрагмент начинается на 4-ой минуте).
«Но не на работе», — добавил Лукашенко в ходе встречи с назначенными на различные должности чиновниками.
Также президент посоветовал чиновникам сходить в сауну. «Ну, а если два-три раза в неделю — тоже полезно», — сказал Лукашенко.
«Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60 не выдерживает», — добавил он.
Ранее Лукашенко отметил, что мир сошёл с ума из-за COVID-19. Он также призвал врачей не вопить и не шуметь из-за коронавируса.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Белоруссии составило 36 человек, вылечились 3 пациента.
Напоминм, «ФАКТЫ» писали о том, что наряду с официальными сообщениями об ограничениях, которые власти вводят с целью борьбы с распространением коронавируса, украинцы получают и фейковые сообщения, цель которых — сеять панику. В частности, в одном из них речь шла о странном сообщении, авторы которого предупреждали людей о каких-то вертолетах, которые якобы будут распылять дезинфицирующие вещества.
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