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Вы можете пригласить домой повара, который приготовит завтрак, ужин или праздничное застолье
Помните сказку о скатерти-самобранке? Сегодня, в XXI веке, ей есть альтернатива — пригласите повара на дом, и он приготовит вам все, что пожелаете. Правда, у многих возникнет вопрос: а где же найти такого кулинара?
Ответом на него для киевлян и жителей еще девяти крупных городов Украины стала онлайн-платформа The-Chef, которую создала Анна Прокофьева. Проект стартовал в январе и уже имеет немало поклонников. Любой человек может пригласить к себе повара домой или заказать ему еду с доставкой. Более того, кулинар даже может провести для вас, ваших родных и друзей мастер-класс по приготовлению суши, пиццы или любого другого блюда.
О том, как появилась идея платформы, которая стала связующим звеном между поварами и клиентами, Анна Прокофьева рассказала «ФАКТАМ».
«В селах давным-давно существовала традиция приглашать кухарку, которая помогала готовить на свадьбу»
— Идея создать онлайн-платформу The-Chef пришла год назад, — рассказывает Анна Прокофьева. — Накануне дня рождения я листала книгу грузинской кухни и представляла, как организую для друзей застолье с пхали, лобио, сациви и другими блюдами. Я очень люблю готовить. Но представив, сколько все это займет времени, подумала: вот бы пригласить какую-то тетушку Нино и попросить ее сделать долму, хачапури и другие вкусности. Стала искать услуги повара в Интернете. Были предложения кулинаров, но без фото их работ и отзывов клиентов. Так родилась идея создать платформу The-Chef. И она оказалась очень востребованной. Сегодня в моем проекте участвуют около 250 поваров Украины. Список пополняется. К слову, в селах давным-давно существовала традиция приглашать кухарку, которая помогала готовить на свадьбу и другие события.
— Какие требования предъявляются к поварам?
— На сайте есть кнопка «Стать поваром». Кулинар может зарегистрироваться, указав контактные данные, опыт работы. Услуги поваров предоставляются в разных категориях: «Завтрак», «Романтический ужин», «Кейтеринг», «Пикник на природе», «Экзотические блюда», «Готовые блюда на заказ», «Торт и сладости», «Кулинарный мастер-класс».
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— А какой кулинар самый титулованный?
— У нас есть повара и кондитеры отелей международных сетей, а также участники популярных кулинарных телепрограмм. Для всех поваров участие в нашем проекте — возможность дополнительного заработка в свободное время. Ведь средний заработок повара за смену в Киеве — 700—800 гривен, а за пределами столицы — гораздо меньше.
— Сколько же стоят услуги кулинара, который выезжает готовить на дом?
— Это определяет он сам. Средняя стоимость услуг по Киеву 800—1200 гривен, а в регионах — 500 гривен. За эти деньги повар приготовит три-четыре блюда или проведет мастер-класс. Отдельно оговаривается, кто покупает продукты — клиент или кулинар.
— Среди поваров на вашем сайте есть и любители…
— Да. Выбор делает заказчик. Например, у нас на платформе есть несколько женщин, которые готовят кавказские блюда, они никогда не работали на профессиональной ресторанной кухне. Но когда в описании услуг я вижу долму, хачапури, пхали, кебабы и фотографии работ, то у меня это вызывает даже больший интерес, чем просто профиль повара с опытом работы в общепите. Если же говорить о категории «Кейтеринг», думаю, тут доверять стоит все же опытным профессиональным поварам.
— В маленьких городах обычно все знают, у кого можно заказать к празднику вкусный торт, кто печет изумительные пасхальные куличи или пироги с маком. Есть мастерицы, которые славятся тем, что великолепно фаршируют рыбу, а это, к слову, очень кропотливая работа…
— В том-то и дело, что в маленьких городах практически все друг друга знают и там все намного проще, чем в мегаполисах. Лично я не в курсе, кто в Киеве хорошо фарширует рыбу. А благодаря платформе все это можно легко выяснить и заказать услугу. Платформа The-Chef — своего рода справочное бюро.
«Наблюдается бум на суши. Мастер-классы по их приготовлению в топе»
— Галерею кулинаров открывает ваш профиль. Заказчики могут пригласить вас что-то приготовить?
— Нет, мой профиль — просто образец. Но если у пользователей платформы возникают какие-то вопросы, они всегда могут со мной связаться и задать их.
— Кулинаров больше мужчин или женщин?
— Примерно одинаковое количество. Повара у нас преимущественно мужчины, а кондитеры — женщины. К слову, интересное наблюдение: повара-мужчины чаще готовят у клиента на дому, а женщины-кулинары охотнее выполняют заказы у себя на кухне, и потом это доставляется заказчику.
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— Что чаще всего заказывают?
— Наблюдается бум на суши. Мастер-классы по их приготовлению в топе.
— А какой самый необычный заказ поступал от клиентов?
— Заказывали, например, плов в тесте. А на Масленицу сотрудники одного офиса попросили повара приготовить для них гору блинов. Все остались очень довольны!
— Вегетарианские блюда популярны?
— У нас сейчас три повара специализируются на этом. Но большого спроса на вегетарианские блюда не наблюдается.
— Случалось, что клиент был разочарован?
— Нет, такого не было, хотя платформа предусматривает, что заказчик может пожаловаться. Напротив, много очень хороших отзывов.
— Может ли человек попробовать блюда, которые хочет заказать на большую компанию, в тестовом режиме? Ведь у повара и заказчика разные представления о вкусе паэльи или тирамису.
— Совершенно верно, поэтому некоторые повара, которым заказывают кейтеринг, предлагают предварительную дегустацию.
— А вы когда-нибудь пользовались услугами повара на дому?
— Не раз. Мой муж, например, недавно заказывал фаршированную рыбу. Также нам сделали вареники. А еще повар провел мастер-класс по приготовлению пасты. Я пригласила своих знакомых и соседей, мы здорово провели время и получили новые знания.
— Что же стало для вас открытием на этом мастер-классе?
— Примерно на килограмм муки мы использовали 33 желтка! Такое количество поначалу удивило. Но тесто получилось настолько гладкое и легкое, что стало понятно, зачем нужно такое количество яиц. Домашнюю пасту невозможно сравнить с магазинными макаронами.
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— Чем живой мастер-класс отличается от онлайн?
— Прежде всего общением. Мы с подругами много шутили. Повар предложил нам по бокалу вина. Это отличный вариант хорошо провести вечер! Можно научиться делать пасту и дружно съесть приготовленное блюдо.
— Какой еще мастер-класс вы хотели бы заказать?
— Мечтаю научиться готовить блюда на мангале и в казане. Потеплеет немного, и закажем с друзьями мастер-класс «Казан-мангал».
— Повара приходят со своими ножами, кухонной техникой? Ведь, к примеру, кто-то хочет заказать домашнее мороженое, но у меня нет мороженицы.
— При заказе услуги это оговаривается в пункте «Необходимое оборудование». Например, специальные формочки для выпечки кондитер может взять с собой.
— Мишленовский повар, приезжавший в Киев с целью приготовить для гурманов гастрономический ужин, привез с собой оливковое масло, которое привык использовать. Меня это поразило. Я спросила: зачем? Оливковое масло у нас продается повсеместно. И он объяснил это так: хотел быть уверенным во вкусе блюд.
— К слову, специи мы рекомендуем поварам брать с собой. Это же касается и соли. Ведь нет резона покупать целую пачку для приготовления нескольких блюд.
«Думаю, скоро будет вполне реально вызвать повара, скажем, из Парижа или Лондона»
— Можно ли воспользоваться услугами повара из-за границы?
— Мы планируем выходить на европейские рынки. Так что, думаю, скоро будет вполне реально пригласить к себе на кухню повара, скажем, из Парижа или Лондона. И, напротив, украинского кулинара могут позвать готовить за рубеж.
— Какие советы вы бы дали заказчикам?
— При выборе повара я обращаю внимание на то, как заполнен профиль, описаны услуги, выглядят блюда, приготовленные кулинаром, на фото. Ответственный повар постарается дать заказчику много информации. Больше доверия вызывают кулинары, которые загружают данные паспорта и санитарных книжек. Также важно обсудить детали заказа в телефонном режиме.
— Входит ли в обязанности повара помыть посуду, которой он пользовался для приготовления еды, убрать рабочее место?
— В каждой услуге на платформе указана информация о том, что включено в стоимость, а что оплачивается отдельно. Это касается и уборки, и выезда повара за пределы города, и декорирования блюд… К слову, у одного из поваров жена — фотограф. Она за отдельную плату может сделать фотосессию ужина.
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— Есть ли в мире аналогичные платформы?
— Существуют агентства подобного типа. Для Украины же это новый уникальный проект.
— Слышала, что вы и прежде по роду деятельности были связаны с едой…
— Да, причем многие годы. У меня было свое продуктовое производство. Компания занималась ферментированными овощами. К примеру, мы делали маринованную острую капусту.
— Какие блюда у вас любимые?
— Я обожаю азиатскую кухню. Кстати, два года назад окончила школу азиатских кухонь. Очень люблю вьетнамский суп Фо. Прежде всего из-за его простого рецепта и яркого вкуса. Его с удовольствием едят мои дети. Самое важное — это бульон. В оригинальном рецепте вьетнамцы использовали говяжьи кости, которые долго варили в чанах со специями, а перед подачей в миску добавляли зелень и рисовую лапшу. Я чаще всего использую суповой набор из домашней курицы — такой суп называется Фо Га.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием!
Вьетнамский суп Фо Га
Варим суповой набор из домашней курицы (скелет, крылья, потроха), добавив после закипания одну луковицу, корень имбиря 2—3 см и специи: 2—3 звездочки бадьяна, палочку корицы, семена фенхеля, 1—2 гвоздики, зерна кориандра и душистый черный перец. Варить бульон нужно примерно два часа. Когда он будет готов, процеживаем его прямо в миску для подачи, добавляем отваренную рисовую лапшу, соевый соус и зелень (кинзу и зеленый лук). И приятного аппетита!
— Вы хорошо зарабатываете благодаря своей платформе?
— О заработках говорить пока рано. Мы ведь только в начале пути.
— Анна, что вас вдохновляет на творчество?
— Мне нравится, что я даю возможность дополнительного заработка поварам. Очень приятно, когда наш сайт люди рекомендуют друг другу.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Не бояться открывать для себя новые вкусы, пробовать блюда других стран, учиться готовить и делиться своими кулинарными талантами.
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Фото Анны ПРОКОФЬЕВОЙ
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