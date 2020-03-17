Украина

В Запорожье взбунтовались из-за запрета торговли во время карантина (фото)

В Запорожье местные предприниматели, работающие на рынке, протестуют против решения властей о строгих карантинных мерах в связи с пандемией коронавируса, и требуют не закрывать их рабочие места.

Как сообщает ресурс «061», около полусотник предпринимателей собрались под зданием горсовета и называют решение местной комиссии по чрезвычайным ситуациям «незаконным и антиконституционным», а также собирают подписи под обращением к Зеленскому.

Торговцы утверждают, что на рынках под открытым небом значительно безопаснее, чем в помещениях супермаркетов и магазинов, и что они «закупили дезинфицирующие средства».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховная Рада приняла закон о поддержке бизнеса на период карантина — для ряда налогоплательщиков, в частности, ФОПов, будут установлены налоговые каникулы.

Фото с сайта https://www.061.ua.

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