Украина

Нардепов соберут на еще одно внеочередное заседание Рады: что об этом известно

Ближайшее внеочередное заседание украинского парламента планируется на следующей неделе. При этом во вторник, 17 марта, Рада согласилась с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором.

Как сообщает РБК-Украина, во фракции «Слуга народа» не исключают, что в случае форс-мажорных обстоятельств на этой неделе также может быть проведено внеочередное заседание. Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Возможно в начале следующей недели, если не случится каких-то форс-мажоров. Тогда мы будем делать на этой неделе», — сказал Арахамия.

Ранее сообщалось, что на сайте ВР опубликовали законопроект о 200% надбавке к зарплатам медицинских работников. Она полагается тем, кто будет участвовать в борьбе с пандемией коронавируса.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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