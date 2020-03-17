27.32 / 28.70 30.07 / 31.77
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Нардепов соберут на еще одно внеочередное заседание Рады: что об этом известно

13:00 17 марта 2020 100
Рада
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Ближайшее внеочередное заседание украинского парламента планируется на следующей неделе. При этом во вторник, 17 марта, Рада согласилась с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором.

Как сообщает РБК-Украина, во фракции «Слуга народа» не исключают, что в случае форс-мажорных обстоятельств на этой неделе также может быть проведено внеочередное заседание. Об этом заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Возможно в начале следующей недели, если не случится каких-то форс-мажоров. Тогда мы будем делать на этой неделе», — сказал Арахамия.

Ранее сообщалось, что на сайте ВР опубликовали законопроект о 200% надбавке к зарплатам медицинских работников. Она полагается тем, кто будет участвовать в борьбе с пандемией коронавируса.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Вертолет

Вертолеты с дезинфектором: в сети разоблачили нелепый фейк о коронавирусе

Метро

Бред и диверсия: врач рассказал, почему нельзя закрывать метро

шнуров

Шнуров словами о Крыме довел россиян до истерики (видео)

В Киеве закрыли метро

В Киеве закроют метро: названы точная дата и время

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер