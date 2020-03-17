Не брал взятку: под Одессой полицейские избили главу сельсовета

Происшествия

В Беляевском районе Одесской области оперативники управления противодействия преступности в сфере экономики регионального главка Нацполиции пытались спровоцировать главу сельсовета получить взятку от местного жителя. Взамен глава сельсовета должен был подписать разрешение на размещение наружной рекламы на территории населенного пункта. Однако местный голова отказался от такой «сделки». Более того, даже попытался отвезти провоцировавших его полицейских в отделение местной прокуратуры. Тогда один из оперативников, угрожая табельным оружием, остановил машину непокорного сельского головы, после чего избил его. У потерпевшего квалифицировали телесные повреждения средней тяжести.

«Понимая, что за такие действия правоохранители могут понести уголовную ответственность, другой оперуполномоченный уничтожил информацию, которая фиксировала их действия, и составил заведомо ложный протокол», — прокомментировали в прокуратуре Одесской области, сотрудники которой завершили расследование и направили обвинительный акт в суд.

Деяния полицейских квалифицировали как превышение служебных полномочий с применением насилия и оружия, совершение служебного подлога, а также осуществление незаконных действий с информацией, которая обрабатывается электронными вычислительными машинами (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Запорожской области на крупной взятке поймали замглавы одной из территориальных общин.

А на Волыни на взятке «погорел» важный таможенник.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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