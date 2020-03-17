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Политика

Пытался занять место Зеленского: новый министр экономики Петрашко оконфузился в Раде (видео)

14:42 17 марта 2020 205
Рада
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко мог попасть в курьезную ситуацию прямо во время принесения присяги в Раде.

Depo.ua сообщает, что Игорь Петрашко едва не занял место президента Владимира Зеленского. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пригласил новоизбранного министра к выступлению на трибуне для принесения присяги, но он вместо трибуны подошел к месту президента. И только затем осознал ошибку и отправился к трибуне.

«Смело», — прокомментировал эту ситуацию спикер парламента Разумков. В зале раздался смех.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада согласилась назначить Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины. Ее кандидатуру внес на рассмотрение парламента президент Владимир Зеленский. «За» Венедиктову проголосовали 269 народных депутатов. Место главы ГБР пока вакантно.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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