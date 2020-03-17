Происшествия

«Выглядит довольным»: «Юзик» попал в ДТП в Киеве (фото)

Во вторник, 17 марта, в столице попал в аварию народный депутат Юрий Корявченков, известный также как «Юзик», актер «Квартала 95». Ранее он неудачно припарковал свой джип в Одессе, где заблокировал дорогу.

О ДТП в Киеве нардеп Владимир Кабаченко сообщил в своем Facebook.

«Еду на встречу … и тут картина: Довольный Юзик на фоне не очень довольного владельца авто, в которое въехал Юзик», — написал он.

Владимир Кабаченко также разместил фото к своему комментарию и пожелал всем быть внимательнее за рулем.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследование из-за скандального разговора нардепа Корявченкова с полицией Кривого рога. «Юзик» отрицает наличие коррупционной составляющей.

Фото Владимира Кабаченко

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