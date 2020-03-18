- 08:03 Пять главных правил: названы секреты идеального макияжа
- 08:00 Секс отвлечет от грустных мыслей: как семейным парам пережить карантин и не развестись
- 07:56 Черновицкие медики считают, что 33-летняя пациентка с COVID-19 умерла не из-за коронавируса
- 07:40 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.18 марта 2020
- 07:31 Байден стал практически недосягаем для Сандерса
- 07:30 Потеплеет до +15: синоптики уточнили прогноз погоды
- 07:29 Вы можете пригласить домой повара, который приготовит завтрак, ужин или праздничное застолье
- 07:21 "Это я убила Эрику": к обращению Зеленского добавили не те титры и пустили в эфир
- 06:53 Коронавирус победим: ученые нашли новый способ проникновения COVID-19 в организм человека
- 06:20 Несчастливы вместе: карантин приводит к росту количества разводов
- 05:40 Коронавирус не щадит звезд: еще один одноклубник Роналду инфицирован COVID-19
- 04:48 Коронавирус наступает: в еще одной области зафиксированы четыре подозрения на COVID-19
Черновицкие медики считают, что 33-летняя пациентка с COVID-19 умерла не из-за коронавируса
Власти Черновицкой области настаивают, что причиной смерти 33-летней жительницы региона, которую Минздрав включил в число первых двух жертв коронавируса в Украине, стал не COVID-19, а хроническая патология. Соответствующее видеообращение озвучил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.
При этом он сослался на мнение врачей.
«К большому сожалению смерть женщины, которая произошла вчера в областной клинической больнице… Она, к сожалению, случилась в этом отделении, но по убеждению и профессиональному мнению врачей, которым мы абсолютно доверяем, эта смерть была связана с сопутствующими диагнозами и болезнями этой женщины», — сказал глава исполнительной власти региона.
33-летнюю жительницу Черновицкой области госпитализировали с двумя детьми вечером 13 марта. Все они не были за границей в последнее время, однако имели контакт с человеком, который вернулся из Италии. 16 марта женщина умерла. Результат анализа женщины на COVID-19 оказался положительным.
Напомним, во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу 17 марта госпитализировали сразу 6 человек с подозрением на COVID-19.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!