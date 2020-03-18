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Здоровье и медицина

Черновицкие медики считают, что 33-летняя пациентка с COVID-19 умерла не из-за коронавируса

7:56 18 марта 2020 126
Госпитализация с подозрением на коронавирус
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Власти Черновицкой области настаивают, что причиной смерти 33-летней жительницы региона, которую Минздрав включил в число первых двух жертв коронавируса в Украине, стал не COVID-19, а хроническая патология. Соответствующее видеообращение озвучил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

При этом он сослался на мнение врачей.

«К большому сожалению смерть женщины, которая произошла вчера в областной клинической больнице… Она, к сожалению, случилась в этом отделении, но по убеждению и профессиональному мнению врачей, которым мы абсолютно доверяем, эта смерть была связана с сопутствующими диагнозами и болезнями этой женщины», — сказал глава исполнительной власти региона.

33-летнюю жительницу Черновицкой области госпитализировали с двумя детьми вечером 13 марта. Все они не были за границей в последнее время, однако имели контакт с человеком, который вернулся из Италии. 16 марта женщина умерла. Результат анализа женщины на COVID-19 оказался положительным.

Напомним, во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу 17 марта госпитализировали сразу 6 человек с подозрением на COVID-19.

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