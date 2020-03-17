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У лидера "Другої ріки" заподозрили коронавирус
Коварный коронавирус не щадит ни простых смертных ни мировых знаменитостей. Жертвой заболевания стали Ольга Куриленко, которая проходит лечение дома, и Том Хэнкс, которого уже выписали из клиники. Актеры делятся своим опытом и благодарят медиков за своевременную и качественную помощь. В Украине, где зафиксирована уже две смерти от коронавируса, ситуация не такая радужная.
Своим печальным опытом поделился известный артист, лидер группы «Друга ріка» Валерий Харчишин, у которого заподозрили коронавирус. Музыканту пришлось пережить методы борьбы с коронавирусом. Шокирующими подробностями он поделился на своей странице в Facebook.
Сразу стоит отметить, что сейчас с Валерием все хорошо, он находится в частной клинике, тест на коронавирус оказался отрицательным. У артиста диагностировали воспаление правого легкого. Поэтому Харчишин просит оставить в покое его родных и близких и всех «контактных», не ограничивать их передвижения и не придумывать небылицы. Он также опроверг слухи о том, что контактировал с умершей от коронавируса женщиной из Радомышля.
Но прежде, чем спокойно описать ситуацию, Харчишину пришлось изрядно понервничать.
«Я оказался в группе риска, вернувшись из Италии в период вспышки эпидемии, и со временем ощутил на себе все симптомы вируса, описанного в анамнезах COVID-19. Посоветовавшись со страховой, было принять решение обратиться в «скорую», — рассказал Валерий.
Как считает артист, в его случае госпитализация и дополнительное обследование были принудительным и единственным возможным вариантом. Ведь у него были сухой кашель, задышка, температура, высокое давление, контакты с потенциально инфицированными в итальянской больнице, посещение аэропортов в Милане, Риме, Турине, Праге и путешествие на машине по Италии с остановками в людных местах. Харчишин отмечает, что эти поездки были не ради развлечения, однако причину не называет.
«Я абсолютно адекватно отношусь к карантину и соответствующей гигиене. Но я против агонии, точнее, чувствую злость к панике, которую своими словами провоцируют некоторые правительственные лица и прочие „болельщики“, создающие искусственный дефицит на разное дерьмо и на экспресс-тесты, которые не дают никакой гарантии вашей неинфицированности, потому что таким тестом есть только ПЦР. Но это не значит, что нужно с оружием штурмовать единственную лабораторию, где проводят этот тест», — пишет Харчишин.
Он советует всем не паниковать и запастись терпением, ведь путь заболевшего к точному диагнозу в наших реалиях может оказаться очень длинным и весьма не радужным.
«Скажу — все работает через задницу, но работает… Возможно, это только начало, поэтому так тяжело дается первый урок», — возмущался Валерий.
Ему не повезло уже тем, что живет не в Киеве, а в пригороде. Поэтому его история поучительна для всех, кто живет в Ирпене, Гостомеле, Буче, Вышгороде, Борщаговке и даже Конча Заспе. Пациентов везут не в столичную Александровскую больницу, а в Белую Церковь, в обычную районную больницу за 100 км.
«Вы согласитесь. Потому что иначе пройти тест вам не предложат. В конце концов, после бесполезных уговоров отвезти в Центральную клиническую больницу, вы согласитесь отпустить „скорую“, чтобы добраться на своем транспорте, чтобы не занимать машину медиков. Ведь их помощь может понадобиться кому-то, чтобы спасти жизнь. Но вам точно откажут. Потому что на своей машине „не положено“. Может, это и правильная инструкция. Но 100 км!», — описывает ситуацию Харчишин.
Через полтора часа он оказался в инфекционном отделении больницы № 3 в Белой Церкви. Музыкант отметил, что отделение отремонтировано, его встретил приветливый персонал. Но в ночь с прошлой пятницы на субботу в определенном Киевским ОГА центре борьбы с COVED-19 тестов на коронавирус не оказалось.
«Они были в Ирпене (откуда скорая). На вопрос — зачем тогда меня привезли за 100 км от Киева — разводят руками, что-то говорят об инструкции…», — сетует Харчишин.
*Напротив инфекционного отделения находится храм
Наутро ему повезло, экспресс-тест чудом нашелся. Якобы больница, определенная как «Областной центр борьбы с вирусом» купила его за свой счет.
«Но радость была недолгой. Оказалось, что экспресс-тест — чисто психологическая опция и не дает никаких гарантий! Этого в своей панике я не услышал от эпидемиолога. Для точности нужно проводить ПЦР тест. Для этого материалы должны отвезти, внимание, назад в Киев в единственную лабораторию. Почему нельзя было сделать такой забор не за 100 км, а в Александровской больнице? Или в скафандрах взять материал прямо в «скорой» и отправить лабораторию?
Кто ты, бл*ть, тот умник логистических наук из ОГА? Какой клещ тебя укусил и уполномочил принимать такое решение? Зачем отвозить людей в неподготовленную больницу с подозрением на экзотическую инфекцию, чтобы потом везти материалы тестов туда, откуда они физически приехали? Смотрел ли ты хоть раз на карту области? Знаешь ли, сколько пустых диспансеров географически и административно расположены рядом с городом, а не посреди жилого квартала Белой Церкви? Или не киевляне, какие-то не такие люди?" — возмущается Харчишин.
*В таком виде медики в Белой Церкви оказывали помощь Харчишину
В общем, тест ему таки сделали в лаборатории в Киеве. Он оказался негативным. Это позволило Валерию покинуть инфекционный бокс и вернуться в Киев, где проходит лечение в частной клинике.
*Валерий Харчишин уверен, что все будет хорошо
Он также успокоил, что его состояние не вызывает опасений, помощь не нужна. За три дня в инфекционку Белой Церкви новых больных не привозили.
Напомним, из-за коронавируса и карантинных мер в Украину пришлось срочно вернуться из медового месяца артистам балета Екатерине Кухар и Александру Стоянову.
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