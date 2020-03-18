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Украина

Стало известно, будут ли призывать в армию во время карантина

13:47 18 марта 2020 121
ВСУ
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Призыв граждан Украины на время карантина приостановлен. Об этом сообщает Министерство обороны на своей странице Facebook.

Командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-лейтенант Александр Сырский издал распоряжение военным комиссариатам и территориальным центрам комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановить мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу.

Призыв будет восстановлен отдельным распоряжением.

Напоминаем, в Министерстве обороны Украины объяснили, кого будут призывать с 18 лет.

Также во время весенней призывной кампании-2020 в армию должны были призвать офицеров запаса до 43 лет, которые не имеют права на отсрочку.

Ранее сообщалось, что в российскую армию начали призывать жителей Донбасса, которые получили паспорта РФ.

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