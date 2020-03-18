Украина

"Тестов на коронавирус нет": за неделю к врачам обратились сотни жителей ОРДЛО

На оккупированной части Донбасса, с которой, как и с аннексированным Крымом, на время карантина из-за коронавируса украинские власти ограничили сообщение через контрольные пункты въезда-выезда, только за прошлую неделю к врачам с симптомами ОРВИ обратилось около 600 человек.

Такие цифры озвучивает украинский омбудсмен Людмила Денисова, отмечая, что с подозрением на пневмонию к медикам обратился 91 житель оккупированных территорий.

«К сожалению, аналогичная информация о заболеваемости на временно оккупированной территории Крыма отсутствует. Из-за того, что на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19,врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии», — сообщает Людмила Денисова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,"власти" оккупированных территорий Донецкой области заявили, что с начала 2020 года от гриппа А (H1N1), который еще называют «свинным», умерли 43 человека.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter