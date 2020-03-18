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Здоровье и медицина

Чеснок не поможет: МОЗ развенчал миф о борьбе с COVID-19

14:34 18 марта 2020 477
Чеснок не поможет: МОЗ развенчал миф о борьбе с COVID-19
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Минздраве снова опровергли способность чеснока противостоять коронавирусу COVID-19, который диагностировали даже у народного депутата.

В соответствии с обнародованной информацией, эффективность чеснока как противовирусного средства не подтверждена.

«Чеснок имеет определенные антибактериальные свойства. Однако нет данных об эффективности чеснока как средства профилактики заражения коронавирусом», — заявили в Минздраве.

Напомним, ранее самые популярные мифы о коронавирусе развенчали на самом высоком уровне — во Всемирной организации здравоохранения.

Тем не менее даже звезды шоу-бизнеса продолжают «лечиться» чесноком.

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