Происшествия

В Киеве полицейским пришлось спасать пьяного водителя, пытавшегося от них убежать (фото)

В ночь на среду, 18 марта, в Киеве произошло серьезное ДТП, которому предшествовала полицейская погоня. Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии в столице, в которое попал народный депутат Юрий Корявченков — «Юзик» из «Квартала 95».

О ночном происшествии в Деснянском районе столицы сообщили в патрульной полиции, отметив, что в результате ДТП были повреждены несколько автомобилей, один из которых сгорел, а водитель попал в больницу.

Все началось с того, что на улице Радунской инспекторы обратили внимание на автомобиль Hyundai, водитель которого выехал на встречную полосу движения и в темное время суток двигался без включенных фар ближнего света.

В ответ на требование остановиться, водитель лишь нажал на педаль газа. Патрульным удалось догнать беглеца лишь на светофоре — у водителя были признаки опьянения. Однако он вновь попытался сбежать и на некоторое время полицейские упустили Hyundai из виду.

За это время водитель Hyundai, не справившись с управлением, сбил бетонные блоки, въехал в здание на автомобильной стоянке, задев автомобиль Opel. После этого машина перевернулась и загорелась.

Полицейским удалось вытащить водителя-нарушителя из горящего авто, его госпитализировали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе полицейский спецназ с погоней и стрельбой задерживал грабителей, которые пытались скрыться от погони. Во время перестрелки пострадал автомобиль одного из одесситов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter