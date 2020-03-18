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В Киеве полицейским пришлось спасать пьяного водителя, пытавшегося от них убежать (фото)
В ночь на среду, 18 марта, в Киеве произошло серьезное ДТП, которому предшествовала полицейская погоня. Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии в столице, в которое попал народный депутат Юрий Корявченков — «Юзик» из «Квартала 95».
О ночном происшествии в Деснянском районе столицы сообщили в патрульной полиции, отметив, что в результате ДТП были повреждены несколько автомобилей, один из которых сгорел, а водитель попал в больницу.
Все началось с того, что на улице Радунской инспекторы обратили внимание на автомобиль Hyundai, водитель которого выехал на встречную полосу движения и в темное время суток двигался без включенных фар ближнего света.
В ответ на требование остановиться, водитель лишь нажал на педаль газа. Патрульным удалось догнать беглеца лишь на светофоре — у водителя были признаки опьянения. Однако он вновь попытался сбежать и на некоторое время полицейские упустили Hyundai из виду.
За это время водитель Hyundai, не справившись с управлением, сбил бетонные блоки, въехал в здание на автомобильной стоянке, задев автомобиль Opel. После этого машина перевернулась и загорелась.
Полицейским удалось вытащить водителя-нарушителя из горящего авто, его госпитализировали.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе полицейский спецназ с погоней и стрельбой задерживал грабителей, которые пытались скрыться от погони. Во время перестрелки пострадал автомобиль одного из одесситов.
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