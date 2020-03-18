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Украина

Киев догнал Москву по дороговизне жизни

16:56 18 марта 2020 110
Киев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Жизнь в Киеве, который считается одним из самых дружелюбных городов мира, за прошедший год стала еще дороже.

В рейтинге самых дорогих городов мира Worldwide Cost of Living 2020, подготовленном аналитическим подразделением журнала The Economist, столица Украины поднялась на 22 строчки и занимает 86 место (чем выше позиция, тем дороже город).

Составители рейтинга объясняют движение Киева укреплением курса гривни в 2019 году. Кроме того, цены в столице изменились из-за роста минимальной и реальной заработной платы.

Жизнь в Киеве сравнилась с жизнью в Москве.

Больший скачок наблюдается только у турецкого Стамбула — на 24 позиции вверх, 96 место.

Дешевле стало жить в болгарской Софии (с 90-й ступеньки на 106), марокканской Касабланке (с 92 на 106) и исландском Рейкьявике (с 15 на 29).

Авторы исследования сравнили более 400 индивидуальных цен на более чем 160 продуктов и услуг, в частности на еду, напитки, одежду, товары для дома и личного ухода, аренду жилья, транспорт, коммунальные услуги, частные школы, домашних работников и отдых.

Цены во всех городах в рейтинге сравнивали с ценами в Нью-Йорке. Индекс цен в американском городе устанавливают на уровне 100 пунктов. Индекс Киева за год вырос на шесть пунктов и составляет 58 (чем выше этот показатель, тем выше цены).

Самыми дорогими городами в мире стали Сингапур, Гонконг и Осака (Япония) с индексом в 102 пункта. Далее идут Нью-Йорк (100), Париж, Цюрих (по 99), Тель-Авив (97), Лос-Анджелес, Токио (по 96) и Женева (95).

Самыми дешевыми городами в рейтинге стали Дамаск (25), Ташкент (30), Алматы (34), Буэнос-Айрес, Карачи (по 35), Каракас (36), Лусака (38), индийские города Ченнаи (39), Бангалор (40) и Нью-Дели (42).

Как писали «ФАКТЫ», Киев вошел в список 10 городов с самыми красивыми пейзажами. Напомним, по последней электронной переписи населения, каждый десятый житель Украины проживает в Киеве.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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