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«Коронавирус, который распространился в Китае, не совсем природного происхождения»
Проживающая в Китае Мария Бритал на своей страничке в Facebook рассказала, как обезопасить себя и своих близких от коронавирусной инфекции. Ранее медики рассказали, как протекает вызванная коронавирусом болезнь — по дням
«Как человек, переживший вспышку коронавируса в Китае, я созрела для того, чтобы написать небольшой пост о том, как справиться с заболеванием, а также с возникшей истерией.
Сразу хочу сказать, что сейчас Хайнань, где я живу, — одно из самых безопасных мест в мире. Китай возвращается к привычной жизни, но все меры предосторожности до сих пор сохраняются везде.
Как Китай справился с этой заразой? В стране сразу (практически через неделю) был введен режим ЧС. Были закрыты все школы, университеты, заводы, фабрики, кинотеатры, рестораны, торговые центры, такси, в общем, все массовые места. Работали только продуктовые магазины и аптеки.
Транспортное сообщение между городами для населения было прервано. При малейшем подозрении на вирус человека отправляли в больницу до установления окончательного диагноза. Общественный транспорт ходил в ограниченном количестве.
Все люди — да-да, все полтора миллиарда человек (за исключением медработников и тех, кто должен был находиться на рабочем месте) — были посажены на карантин по домам. Улицы в городах опустели. Выйти из дому мог только один член семьи раз в два-три дня в магазин за продуктами. При этом всем, кто выходил на улицу, человек, отвечающий за дом, измерял температуру при выходе и входе и записывал, кто и куда пошел. В магазинах и любых общественных местах также измеряют температуру. На улицу и в общественные места можно выходить только в маске.
Поразительная самодисциплина всего Китая. В магазинах было все. Может, в первую неделю возникли перебои с продуктами, но потом все наладилось. А самое главное — цены. Они не повысились! Это было запрещено под страхом смертной казни. Масок целый месяц не было нигде в продаже. Все шло в Ухань. Но раз в несколько дней маски выдавались всем по несколько штук в руки. За неполный месяц были перепрофилированы и созданы с нуля несколько производств масок и других медицинских вещей.
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Маски помогают. Кроме маски в общественном месте надо было носить перчатки и солнцезащитные очки, которые прилегают плотно к лицу.
В Китае в общественных местах стоят флаконы с обеззараживающей жидкостью.
Важно поддерживать иммунитет. Ешьте побольше чеснока, имбиря, лимона. Витамины обязательны.
Вирусу больше всего подвержены пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Так что близкие в возрасте пусть сидят дома. Да и не только они. Чем меньше находиться на людях, тем лучше.
От вашей самодисциплины и гражданской ответственности зависит сейчас очень много. Моем руки и лицо, не паникуем и носим маски. А при малейшем подозрении на вирус (сухой кашель и высокая температура, которая плохо сбивается) — звоним врачу.
И вот как нам сейчас видится из Китая: вирус этот не совсем природного происхождения. И об этом стали писать, хотя пока и робко, очень уважаемые китайские врачи.
Берегите себя. С любовью из Китая".
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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре закона, направленные на борьбу с коронавирусом.
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