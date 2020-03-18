Суд отказался проводить заседания по "делу Шеремета" из-за карантина

Украина

Из-за карантина, введенного в Украине в связи с распространением коронавируса, рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения для Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, перенесено на 3 апреля. Такое решение принял Печерский районный суд Киева. Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый.

«Сегодня суд сообщил, что они снимают с рассмотрения судебное заседание в связи с введением карантина. Заседание перенесли на 3 апреля в 12:00 «, — цитирует УНН слова адвоката.

Напомним, Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

В полиции заявили, что к убийству журналиста причастны пять человек: музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь. Кроме того, в деле фигурирует супружеская пара Грищенко. Но судят только троих — Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Ранее суд продлил меру пресечения Юлии Кузьменко в виде содержания под стражей до 3 апреля.

Как сообщали «ФАКТЫ», детский хирург Юлия Кузьменко во второй раз отказалась от прохождения полиграфа, назвав причиной этого недоверие к экспертам.

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