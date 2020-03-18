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Экс-гаишник организовал похищение бывшего судьи, но вмешалась СБУ (фото, видео)
Сотрудники СБУ пресекли похищение отставного судьи Высшего хозяйственного суда. На днях в Киеве также произошло дерзкое преступление — педофил вырвал из рук матери ребенка.
Пресс-служба СБУ сообщает, что бывшего судью решили похитить ради выкупа. Организовал преступление бывший начальник Александрийского ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области. Планировалось, что сообщник из криминальных кругов похитит бывшего судью и будет удерживать его в одном из киевских гаражей. В это время организатор должен был заставить жену похищенного — секретаря Верховного суда Украины — заплатить выкуп в размере 300 тысяч долларов.
Правоохранители имитировали похищение «жертвы» и задержали заказчика преступления после получения оговоренного выкупа.
Ранее сообщалось о нелепом похищении во Львове.
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