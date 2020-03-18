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Рожениц и онкобольных без помощи не оставят: Минздрав опроверг очередной фейк
После фейковых новостей о том, что во время карантина патрульные будут контролировать нахождение детей на улицах, в сети появились слухи о том, что прекращается оказание медицинской помощи онкобольным и роженицам.
Министерство здравоохранения опровергло эту информацию.
В МОЗ отметили, что все медицинские услуги, непредоставление которых несет серьезный риск для жизни и развития жизнеугрожающих состояний или может привести к развитию критических состояний, должны предоставляться в полном объеме и своевременно.
В свою очередь, министерство направило в регионы рекомендации по отсрочке плановых операций и предоставления других медицинских услуг для предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.
В МОЗ призвали украинцев пользоваться информацией только из надежных и проверенных источников.
Напомним, ранее в сети обсуждали фейк о распылении над городами дезинфицирующих веществ. А в Одессе задержали провокатора, распространявшего в интернете ложную информацию о COVID-19.
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