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Шоу-бизнес

Звезда российских сериалов задержан за избиение врачей «скорой»

19:49 18 марта 2020 270
Кирилл Емельянов
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В Москве задержан актер Кирилл Емельянов, который обрел известность благодаря сериалу «Кадетство». Он, как и пьяная днепропетровская пациентка недавно, избил врачей «скорой помощи».

Как сообщает Telegram-канал Mash, Емельянов напился и потерял сознание.

Его подруга вызвала «скорую». Врачи попытались привести актера в чувство, но он не оценил и набросился на них с кулаками.

«Фельдшер получил травмы и уже пишет заявление, актер задержан», — говорится в сообщении.

Емельянов также снимался в проектах «Ералаш», «Пятницкий», «Глухарь» и других.

Напомним, что в январе в Харькове было совершено нападение на бригаду «скорой помощи».

А в Никополе в новогоднюю ночь пьяные люди напали на бригаду скорой помощи и избили медработников.

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Звезда российских сериалов задержан за избиение врачей «скорой»

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