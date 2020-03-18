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Звезда российских сериалов задержан за избиение врачей «скорой»
В Москве задержан актер Кирилл Емельянов, который обрел известность благодаря сериалу «Кадетство». Он, как и пьяная днепропетровская пациентка недавно, избил врачей «скорой помощи».
Как сообщает Telegram-канал Mash, Емельянов напился и потерял сознание.
Его подруга вызвала «скорую». Врачи попытались привести актера в чувство, но он не оценил и набросился на них с кулаками.
«Фельдшер получил травмы и уже пишет заявление, актер задержан», — говорится в сообщении.
Емельянов также снимался в проектах «Ералаш», «Пятницкий», «Глухарь» и других.
Напомним, что в январе в Харькове было совершено нападение на бригаду «скорой помощи».
А в Никополе в новогоднюю ночь пьяные люди напали на бригаду скорой помощи и избили медработников.
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