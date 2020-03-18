Звезда российских сериалов задержан за избиение врачей «скорой»

Шоу-бизнес

В Москве задержан актер Кирилл Емельянов, который обрел известность благодаря сериалу «Кадетство». Он, как и пьяная днепропетровская пациентка недавно, избил врачей «скорой помощи».

Как сообщает Telegram-канал Mash, Емельянов напился и потерял сознание.

Его подруга вызвала «скорую». Врачи попытались привести актера в чувство, но он не оценил и набросился на них с кулаками.

«Фельдшер получил травмы и уже пишет заявление, актер задержан», — говорится в сообщении.

Емельянов также снимался в проектах «Ералаш», «Пятницкий», «Глухарь» и других.

Напомним, что в январе в Харькове было совершено нападение на бригаду «скорой помощи».

А в Никополе в новогоднюю ночь пьяные люди напали на бригаду скорой помощи и избили медработников.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter