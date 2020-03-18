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Зеленский — все: Илларионов дал тревожный прогноз о переговорах с Путиным (видео)
Президент Владимир Зеленский, не понимая последствий, ввел в заблуждение и обманул украинское общество. Он не сможет ничего сделать для страны. Так считает бывший советник президента Путина, старший научный сотрудник Института Катона (Вашингтон) Андрей Илларионов.
Напомним, в Минске Киев и Москва подписали документ, в котором ОРДЛО были признаны субъектом переговорного процесса, а Россия осталась в статусе страны-наблюдателя.
В интервью Дмитрию Гордону Илларионов сказал, что Зеленский пообещал украинскому обществу то, что он не может ему дать. Своими действиями и бездействием Зеленский наносит большой ущерб Украине, не понимая этого.
По мнению эксперта, за 10 месяцев пребывания Зеленского во власти можно понять, что он не станет для Украины тем, кто выведет ее из кризиса.
Илларионов считает, что за это время Зеленский не показал, что может научиться азам государственного управления. Чем дольше он будет находиться на этом посту, тем хуже будет Украине.
Илларионов отметил, что встречу в Париже Зеленский проиграл Путину со счетом 0:26. Украинский президент оказался, мнению эксперта, намного слабее и глупее, чем ожидал Путин.
На прямой вопрос Гордона: «Зеленский — все?», Илларионов ответил утвердительно.
По словам Илларионова, Украине нужно начинать все сначала, потому что правление этой команды будет съедать время Украины и украинцев, а Путин начнет очередную операцию на Донбассе или в другом месте. Украина же будет постоянно терять свой основной ресурс — людей. Умные и талантливые люди будут уезжать из Украины с новой силой, а это затянет процесс возрождения страны тогда, когда для этого наступят условия.
Эксклюзивное интервью с Андреем Илларионовым читайте на сайте «ФАКТОВ».
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