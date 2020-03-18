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Общество и люди

В масках и перчатках: в Киеве состоялась первая "антикоронавирусная" свадьба (фото)

22:39 18 марта 2020 219
свадьба
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В среду, 18 марта, в Киеве состоялась свадьба по всем правилам установленного в Украине карантина.

Сотрудники РАГСа Соломенского района зарегистрировали молодую пару, которая вместо белого платья с фатой и строго костюма, пришла на роспись в масках и перчатках.

Кроме молодых, друзья и близкие Ляны и Андрея (так зовут новобрачных, пишет «Информатор») тоже были в средствах защиты.

Напомним, в связи с введением в Украине карантина из-за распространения коронавируса, отделы государственной регистрации актов гражданского состояния ограничили прием граждан.

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