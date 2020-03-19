Мир

В ВОЗ рассказали об испытании первой вакцины от коронавируса

В мире начались испытания первой вакцины от коронавируса. Об этом на брифинге 18 марта заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

По его словам, первые тесты вакцины начались всего спустя 60 дней после того, как была передана генетическая последовательность коронавируса.

При этом Гебрейесус добавил, что несмотря на многочисленные испытания с использованием различных методов, получить убедительных доказательств действенности того или иного метода лечения пока не удается.

Глава ВОЗ добавил, что Аргентина, Бахрейн, Канада, Франция, Иран, Норвегия, Южная Африка, Испания, Швейцария и Таиланд выразили готовность присоединиться к испытаниям.

Отметим, по состоянию на 19 марта количество зараженных коронавирусом в мире превысило 219 тысяч человек, почти 9 тысяч человек умерли. Выздоровели более 85 тысяч человек.

Напомним, в среду, 18 марта, число инфицированных коронавирусом в Европе впервые превысило число зараженных в Китае. В КНР оно составило 80 тысяч 894 человека. В европейских странах приблизилось к 100 тысячам. Только в Италии за сутки было выявлено 4 207 новых случаев.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что по данным ВОЗ, дети тоже могут тяжело болеть новым типом коронавируса. Симптомы детей похожи на симптомы взрослых — высокая температура, сухой кашель, усталость, боль в мышцах.

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