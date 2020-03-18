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ВОЗ опровергла утверждение, что дети не болеют COVID-19
Несмотря на то, что основной группой риска поражения COVID-19 являются пожилые люди, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что дети тоже могут тяжело болеть новым типом коронавируса.
Доктор Мария Ван Керхове во время пресс-брифинга в ВОЗ рассказала, что дети в основном легче болеют COVID-19, но последние исследования показали, что были зафиксированы и случаи тяжелого течения болезни. Один ребенок в Китае умер.
По ее словам, симптомы детей похожи на симптомы взрослых — высокая температура, сухой кашель, усталость, боль в мышцах.
А доктор Майк Райан отметил, что в Южной Корее 20% умерших были моложе 60 лет.
Напомним, медики назвали три первых признака коронавируса.
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