Украина

Огромные очереди и переполненные автобусы: в сети показали видео транспортного коллапса в Киеве

Транспортный коллапс, который наблюдали в Киеве с началом введения карантина, продолжился и во второй день ограничений, когда закрыто метро, нет электричек и запрещено перевозить больше 10 пассажиров в наземном транспорте.

Киевлянин Евгений Канарский рассказал о ситуации с транспортом утром 19 марта на конечной остановке 118 автобуса в районе станции метро «Черниговская».

В 7:10 утра 118 автобус не мог отправиться больше часа. На остановке толпа людей, спешащих уехать.

«Люди внутри автобуса стоят впритык, полиция, естественно, автобус не пропускает. На маршруте 6 автобусов. Как проехать дальше — никто не знает», — пишет Канарский, отмечая, что на работу вовремя не смогут попасть и медики, которых ждут в больницах.

По словам Канарского, вторую машину по этому же маршруту, которая тоже была загружена сверх нормы, полицейские все же пропустили.

На ролике, опубликованном из «заблокированного» автобуса, видно, что большинство пассажиров без масок. В автобусе давка — едут все: и молодые, и пожилые.

«И вот мы уехали. Ура. Коронавирус побежден в отдельно взятом автобусе. Методом приседания в автобусе, чтоб нас казалось меньше», — с горькой иронией отмечает киевлянин.

Подобная ситуация наблюдается и в других районах столицы. «Киев Оперативный» показал километровую очередь на маршрутку на Харьковском массиве.

Напомним, глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что с 18 марта полицейские и мобильные группы будут контролировать выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок. В Одессе уже на 1700 гривен оштрафовали водителя маршрутки, который нарушил одно из требований карантина, введенного в Украине в целях не распространения коронавируса

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter