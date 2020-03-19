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Киевские пенсионеры пытались штурмом взять отделение банка, чтобы заплатить за коммуналку (видео)
Несмотря на то, что в Украине уже несколько дней действуют ограничения в связи с пандемией коронавируса, пенсионеры Киева, зная что коммунальные услуги нужно оплатить до 20 числа месяца, штурмуют отделения работающих банков.
В частности, в сюжете ТСН показано, что происходит в одном из отделений «Ощадбанка» на Вышгородской.
Пожилые люди не могут пользоваться интернетом, не знают, как оплатить услуги в режиме онлайн. Они не верят заявлениям правительства, что за несвоевременную оплату коммунальных услуг в период карантина, льготы и субсидии все равно сохранятся, пеню не будут начислять.
Добросовестные плательщики выстроились в очередь под отделением банка, часть из них — в медицинских масках. Но в отделении работает только одна касса, в помещение людей впускают по два человека. Поэтому пенсионеры всей толпой попытались попасть в отделение, чтобы сделать платежи и не иметь долгов по коммуналке.
Напомним, в Киеве продлили льготный период оплаты коммунальных услуг. Жителей столицы призвали помочь с онлайн-оплатой пожилым людям, не умеющим пользоваться сервисами, чтобы те как можно меньше находились в очередях.
В Украине призвали пожилых людей во время карантина не выходить на улицу. Им обещали даже организовать доставку продуктов на дом.
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