Украина

Карантин в Украине: для пожилых людей обещают организовать бесплатную доставку продуктов и лекарств

В Украине после введения жесткого карантина организуют доставку продуктов одиноким пожилым людям. Это необходимо, чтобы они не выходили из дома, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 18 марта.

Он также призвал украинцев добросовестно выполнять решения властей, поскольку без этого остановить распространение болезни не удасться.

Ранее практику доставки продуктов одиноким пенсионерам внедрили в Черновицкой области.

Напомним, на сегодняшний день не существует лекарств, которые бы позволили вылечить человека от коронавируса.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter