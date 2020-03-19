Украина

В Минздраве озвучили три сценария борьбы с коронавирусом в Украине

В Украине разработали алгоритм реагирования на распространение коронавируса на примере других стран. Об этом 19 марта на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, алгоритм основан на сценарии развития вспышки в Италии, в которой на данный момент больше всего инфицированных из всех европейских стран.

Главный санврач отметил, что такие сценарии предусмотрены под определенное количество людей, которые одновременно имеют коронавирусную болезнь.

По первому сценарию, медики будут предлагать людям с легким течением болезни оказывать медпомощь амбулаторно при домашней самоизоляции. Такими, по его подсчетам, будет около 70 процентов заболевших.

Для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, в минздраве распланировали карту, чтобы все понимали куда, какой случай доставить.

«Второй сценарий — это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц, когда мы будем привлекать перепрофилированные заведения, то есть заведения терапевтические, которые будут также принимать тяжелобольных, чтобы обеспечить им интенсивную терапию», — заявил Ляшко.

В случае введения в Украине чрезвычайного положения, будет применен третий сценарий — к лечению станут привлекать частные медицинские клиники.

Напомним, по данным министерства охраны здоровья, по состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев заражения COVID-19. По регионам: Черновицкая область (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) и Киев (2).

Распространение COVID-19 по регионам страны можно посмотреть в режиме онлайн.

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