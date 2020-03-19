Недавно к родным запахам дома и любимой женщины прибавился еще и аромат дочурки, — Кирилл Кяро

Шоу-бизнес

На канале ICTV стартовал четвертый сезон одного из самых успешных украинских сериалов «Нюхач». Главный герой сериала — детектив, обладающий сверхчувствительным обонянием, которое помогает ему распутывать самые сложные дела. Первый сезон проекта был снят в 2013 году, став лидером среди детективных сериалов. Все четыре сезона над картиной работает режиссер Артем Литвиненко. Съемки проходят в Киеве и Эстонии. Главную роль — Нюхача — играет эстонский актер Кирилл Кяро. Кирилл признается, что его герой принес ему популярность. А за семь лет работы над сезонами «Нюхача» он и сам стал в чем-то похож на своего персонажа.

«Хотелось бы обладать такой же самодисциплиной, как у Нюхача»

— Нюхача называют одним из самых загадочных сериальных персонажей. Вы с ним похожи?

— На самом деле, я полная противоположность Нюхача. В общении с людьми он достаточно нелюдимый, а я, наоборот, люблю общество. Но кое-что нас все-таки связывает. Как и он, с каждым сезоном я взрослею, поэтому становлюсь более закрытым и погруженным в себя. Хотелось бы быть более организованным и обладать такой же самодисциплиной, как у Нюхача. По мере того как я играю эту роль, прорастаю в ней, добавляю какие-то свои черты, точно так же, как и он передает мне свои. Последнее время начал замечать, что стал более педантичным и чистоплотным.

— За столько лет работы появилось такое, что раздражает вас в герое?

— Знаете, за четыре сезона я сроднился со своим героем и полюбил его. А вот раньше многое в нем раздражало: эгоцентризм, нежелание видеть и понимать людей. Но Нюхача всегда окружали прекрасные люди, которые позитивно влияли на него, да и он работал над собой. Поэтому с каждым сезоном становится более человечным, чаще прощает друзей, идет на компромиссы. В общем, начинает осознавать, что не нужно требовать от людей слишком многого, поскольку и сам не идеальный. Поэтому в четвертом сезоне будет уже повзрослевший, менее категоричный Нюхач.

— Какой момент съемок стал для вас самым сложным?

— В одной из серий нового сезона над Нюхачом будут ставить эксперименты, испытывая его ударами током. Меня, понятно, током не било, и я не очень представляю, какие это ощущения. На съемках стоял специальный аппарат, который лишь создавал напряжение. Поэтому мне надо было изобразить боль, и это очень сложно. Однажды в детстве я сунул пальцы в розетку, и, чтобы сыграть эмоции от разряда, пытался вспомнить те свои ощущения. В общем, всячески фантазировал.

— У вас есть любимый сезон «Нюхача»?

— Люблю первый сезон, потому что тогда все только начиналось. По большому счету, мне нравятся в нем все серии. А еще то, как сценаристы развивали характер Нюхача во второй части второго сезона. Нюхач знал, что никогда не ошибается, но ему постоянно не верили окружающие, его предположения казались всем абсурдными. Доходило до того, что он сам уже начинал сомневаться в своих способностях.

Во втором сезоне сюжет построен так, что каждая серия — очередное дело, ситуации, погружение в себя и поиск чего-то нового в себе. Эта структура очень хорошо работала, а вот в третьем и четвертом сезонах в центре внимания — взаимоотношения Нюхача с друзьями и женщинами. Больше никто не сомневается в его предположениях, версиях, в его даре.

Поэтому мне кажется, что Нюхача необходимо ставить в такие условия, в которых он должен терять себя и каждую серию ставить под сомнение свои способности. Так сказать, падать на дно, а потом доказывать, что он действительно крут, и подниматься еще выше. Если будут снимать следующий сезон, я намерен настаивать на таком положении дел.

«Слишком многое связывает меня с сериалом»

— Значит, герой вам еще не надоел?

— Может, был период, когда поднадоел сериал, но у нас такая сплоченная команда, что мы уже называем себя семьей. Все обожают проект — от генерального продюсера до осветителя, мало кто уходит в другой сериал. Жизнь, конечно, непредсказуема. Даже если кто-то оказывается на другом проекте, всегда с удовольствием возвращается к нам. И это дорогого стоит. А в самом герое много чего еще можно раскрыть. Я в этом уверен.

Знаете, как и для всех успешных сериалов, не исключен риск, что и наш прекратит свое существование. Все зависит от фантазии сценаристов или силы воли тех, кто решит завершить проект.

— Это точно будете не вы.

— Однозначно. Пока слишком многое связывает меня с сериалом. Даже воспоминания. Я до сих пор, например, помню эпизод второй серии первого сезона, когда после погони за убийцей Нюхач встретился с ним нос к носу. И вот мы направляем друг на друга пистолеты, и оба не знаем, стрелять или нет. Я не умею пользоваться оружием, и убийца видит это, он профи. Я не просто не умею, но и не хочу стрелять. Меня терзают сомнения. Свое напряжение в тот момент запомню надолго. Хотя мы тогда еще не были полностью погружены в процесс, только нащупывали правильный характер, мне кажется, именно в этих сценах правильно поймали стилистику и образы.

Нюхач (Кирилл Кяро) никогда не ошибается. Кадр из сериала

— У Нюхача довольно сдержанная манера одеваться. Вы с ним в этом похожи?

— Начиная сериал, костюмеры долго продумывали стиль Нюхача, и общий вид получился, по-моему, очень элегантным и дорогим. Некоторое время после съемок я и сам стал одеваться подобно своему герою. Мне нравятся его пальто и пиджаки. И моей жене Юле тоже близок этот стиль. Еще до съемок она представляла меня в таком образе, так что в результате осталась довольна. Правда, потом я снова вернулся к своему привычному стилю. Люблю простую одежду, в которой комфортно: джинсы, футболки, куртки. Изредка даже спортивное могу надеть.

— Чем вам приходится жертвовать ради съемок в проекте?

— Общением с семьей. У меня совсем недавно родилась дочь Мира, и время, проведенное с ней, сейчас самое важное для меня. Я ведь достаточно продолжительный период жил в Киеве, где и проходят основные съемки. Домой приезжал только изредка. Иногда, правда, привозил семью — жену Юлю и дочурку — в Киев. Но, к сожалению, мы все равно не так часто виделись. Когда я уходил на съемочную площадку, Мира еще спала, приходил — уже спала. Только выходные мы могли полностью посвятить общению друг с другом. Иногда приходилось жертвовать другими проектами, но это момент компромисса. Нюхач для меня был всегда в приоритете.

«Приезжая в Киев, сразу иду в ресторан и заказываю борщ»

— У дочери очень интересное имя — Мира. Как вы его выбирали?

— Как-то на съемках я познакомился с одной девушкой, которую звали Мирослава. Еще тогда подумал: было бы здорово, чтобы мою дочь звали Мира. Всегда знал, что нельзя называть ребенка до его рождения, но как только увидел дочку, понял, что это имя ей подходит. Мне нравилась именно сокращенная версия, можно сказать, от слова «мир».

У нас с женой были разные варианты имени для дочери. Чтобы утвердиться в своем решении, я придумал на Новый год разложить под елкой карточки с именами и по очереди с женой открывать их. Я одно имя и Юля одно. Трижды вытащив «Мира», мы перестали сомневаться. Тем более, что в это время рядом с нами в кроватке лежала дочка — она родилась 21 декабря. У нее, как у всех маленьких детей, непроизвольно сгибались пальчики. И вот, когда мы в третий раз вытащили карточку с именем, дочка вдруг подняла большой палец вверх, будто показывая «круто». Тогда мы решили, что имя она выбрала сама.

— Вы находитесь в прекрасной спортивной форме. Как поддерживаете ее?

— Съемки — отличная возможность заняться собой. Я записался на тренировки в Киеве, когда еще снимали первый сезон. У меня друг тренер, мы с ним работаем не первый год. Каждый день он гонял меня, спуску не давал, но это только заряжало. Направлял, мотивировал, и мне хотелось работать. Сейчас, к сожалению, нет подобной возможности, даже человека такого нет. Я в обязательном порядке посещаю спортзал, но не стабильно, эти походы более спонтанные из-за рабочего графика, рождения дочери. Хотя чувствую внутренний подъем, когда нахожусь в хорошей форме.

— Придерживаетесь определенного питания?

— Не могу сказать, что соблюдаю диету, но стараюсь вечером не есть. Не усердствую с мучным, чаще употребляю рыбу, но не могу отказаться и от пельменей. И еще обожаю борщ. Приезжая в Киев, сразу иду в ресторан и заказываю это блюдо.

— Интересно, какой любимый запах у Нюхача?

— Честно говоря, думал, что у меня уже давно сформирован список родных запахов, который не изменится с течением времени, — запах дома и любимой женщины. Но недавно к ним прибавился еще один очень личный и самый приятный — аромат младенца, моей дочурки, который пробуждает в душе самые добрые и нежные чувства.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», завершилась работа над новым украинским детективным сериалом «Отречение», сюжетная линия которого напоминает захватывающие истории о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе.

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