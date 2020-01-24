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У меня сейчас нет никакой личной жизни, потому что реально некогда, — Вячеслав Довженко

В первых числах февраля на ICTV состоится премьера народной детективной картины «Участковый с ДВРЗ». Впервые в названии украинского телесериала звучит реально существующий район столицы Украины. Съемки 24-серийной картины длились несколько месяцев. Главную роль — участкового Сергея Бондаря — сыграл известный украинский актер, снявшийся в фильме «Киборги», Вячеслав Довженко. Молодой полицейский попадает в участок. Вступая в борьбу за справедливость и порядок, он не готов повиноваться устоявшемуся укладу. — Мы снимали сериал в жанре иронического детектива, — рассказал режиссер Тарас Рыбальченко. — В основном сериалы о полицейских высмеивают представителей этой профессии. Мы же шутим не над ними, а над ситуациями, в которые они попадают. Читайте также: «Я разлагался, но изменить ситуацию не мог»: шокирующие признания звезды популярного сериала (фото)

«В фильме достаточно много комедийных моментов»

— Вячеслав, вы вновь играете полицейского.

— Участкового. У меня много друзей среди полицейских. Один из моих прототипов Кирилл Недрев из Днепропетровска, он преподает в учебном заведении для полицейских. Для меня это чужая профессия, я не понимаю ее специфики, но люди не чужие. В нашем обществе существует барьер между гражданскими и полицейскими. В сериале есть эпизод, в котором речь идет о том, что пока общество не включится в процесс, полиция, по большому счету, беспомощна. Граждане часто предпочитают не вмешиваться в спорные моменты, мол, не мое дело, пока это не коснется кого-то лично.

— Значит, проблема в обществе?

— Конечно. Я играю участкового, который является звеном, связывающим полицию и гражданское население. Мои знакомые в полиции — люди очень ответственные, не завязанные на коррупционных схемах, они хотят сделать наше общество лучше. То, что они есть, уже хороший знак. Поэтому о них надо говорить и снимать кино.

— Значит, «Участковый с ДВРЗ» не детективный сериал?

— Если вы имеете в виду большое количество экшн-сцен, то в нем их не так много, хотя, конечно, не обошлось без напряженных ситуаций. К тому же в сериале достаточно много комедийных моментов. А это всегда хорошо, поскольку понятно людям и удерживает зрителя у экрана. Мы говорим о важных вещах, но порой посредством юмора.

Молодой полицейский Сергей Бондарь (Вячеслав Довженко) вступает в борьбу за справедливость и порядок. Кадр из сериала «Участковый с ДВРЗ»

— Известно, что вы всегда обходитесь без помощи каскадеров.

— Да, я сам выполняю свою работу. Потому что это, во-первых, интереснее, а во-вторых, честнее по отношению к зрителям. Конечно, если уж мне по сценарию нужно будет выпасть из машины, то это сделаю не я. Но во всем, что касается боев, сложных трюков, обхожусь без посторонней помощи.

— А в реальной жизни вы давно дрались?

— Давненько. Наверное, еще в студенческие годы. Как-то так повелось в обществе, что хулиганы артистов не трогают. В особенности когда ты становишься узнаваемым человеком. Видимо, понимают, что артист работает лицом. Но это зависит еще от человеческого фактора. Я не задира и не ввязываюсь в конфликты просто так. Но если уж случается ситуация, когда разговор не помогает, вызываю полицию — ребята должны выполнять свою работу. Самосуд не приветствуется нигде. А мордобой — это вообще из ряда вон выходящее, разве что на дуэли из-за женщины, как в старину.

«Сколько живешь, столько и слышишь, что ты недостаточно талантлив, вообще бездарен»

— Вы играете в самых разноплановых проектах.

— И это замечательно. Иногда приходится параллельно сниматься в совершенно противоположных по жанру картинах. Но однозначно ответить, что мне больше нравится, не могу. Знаете, это как спросить, какой ваш ребенок самый любимый.

— Так трепетно относитесь к профессии?

— Она просто стала частью моей жизни. Люди, которые занимаются актерством, относятся достаточно серьезно к тому, что делают. При этом никогда не забываю, что это всего лишь работа. Играть роль дома — это плохо, моветон. Люблю рассказывать историю про мастер-класс, который был у нас, когда я учился режиссуре в театральном. К нам приезжал режиссер Константин Тулезов. Он сказал сакраментальную фразу: «Сложно ставить спектакли, если ты приходишь с одной пьесой в театр, а в коридоре видишь кучу Гамлетов, Отелло и Офелий». Нельзя забывать, что актерство всего лишь профессия. Каждая роль — определенный костюм, который надеваешь. А отработав, снимаешь и возвращаешься домой.

— А говорят, актеры занимаются своей работой круглосуточно.

— Потому что мы все время у жизни что-то воруем, подсматриваем истории, ситуации, персонажей. Это происходит автоматически, без контроля. Знаете, это один из признаков профессионализма. Но я стараюсь домой свои роли не приносить. Там я настоящий. Мой персонаж остается в гримерке.

Вячеслав Довженко: «Профессия актера стала частью моей жизни»

— Актерство называют зависимой профессией.

— Так и есть. Сколько живешь, столько и слышишь, что ты недостаточно талантлив, вообще бездарен, у тебя ничего не получается. Хотя для меня это лишь стимул, чтобы развиваться дальше. Есть люди, говорящие подобное со злым умыслом, но некоторые делают это для твоего развития. Здесь главное — понять, что к чему. Я научился подходить к критике конструктивно. Не впадать в депрессию, не находить отраду в алкоголе, а принимать и направлять замечания в собственных интересах. Иначе не захочется двигаться дальше, ты просто развалишься.

— У вас достаточно напряженный график. Хватает времени на личную жизнь?

— У меня нет никакой личной жизни! Есть дети, поэтому, когда появляется немного свободного времени, конечно, посвящаю его им. На свидания не хожу, потому что реально некогда. Хотя не сбрасываю со счетов такую возможность.

— Значит, дамы сердца у вас нет?

— В данный момент нет.

«С Ксенией мы прожили вместе 18 счастливых лет. Но наши отношения просто исчерпались»

— Какая девушка могла бы завоевать ваше сердце?

— Об этом лучше спросить меня после 60 лет (смеется), либо задавать подобный вопрос надо было, когда мне не исполнилось еще 18. Имея определенный опыт отношений, я понимаю, что не имеет значения, как выглядит девушка — цвет ее глаз, волос, фигура. Гораздо важнее, когда у вас есть какие-то точки соприкосновения, вам комфортно вместе и ты понимаешь, что это твой человек.

— Звучит достаточно просто.

— В том-то и сложность… Понимаете, я отталкиваюсь от себя. Я же тоже не подарок. Мы все со своими тараканами. Поэтому нужно, чтобы все наши тараканы дружили. Нельзя заставить себя быть счастливым или чувствовать комфортно. Смирение, как правило, с годами выливается в какие-то неприятные вещи. Поэтому лучше сразу искать комфорт, тепло и уют. Собственно, когда все это имеется, тогда и начинаются отношения. Да, их нужно строить, идти на компромиссы, но ты должен быть уже к этому готов.

— Вы были вместе со своей супругой, актрисой Ксенией Баша, 18 лет.

— Ксения — хороший человек, потрясающая актриса и блестящая мать. Мы прожили вместе 18 счастливых лет. Но наши отношения просто исчерпались. В какой-то момент мы почувствовали, что смотрим в разные стороны. И поэтому наше расставание было совершенно добровольным. Никто не скандалил, решили все полюбовно. У нас растут двое прекрасных детей, мы продолжаем общаться, у нас все хорошо.

— Что оказалось самым сложным в отношениях между мужчиной и женщиной?

— Нужно иметь достаточно мудрости, чтобы идти на компромиссы. В определенный момент я понял, если говоришь своей женщине: «Умру за тебя», «Буду любить тебя вечно», — это вранье. А вот когда понимаешь, что готов с этим человеком нести крест, потому что это достаточно нелегкое дело — прожить жизнь, и разделить все проблемы, — это и есть отношения. И они дорогого стоят. Тогда любой сложный путь будет счастливым и радостным.

— О чем вы мечтаете?

— Чтобы мои дети были счастливыми и все у них получилось, как они того желают. Потому что на самом деле дети — это наш главный дивиденд в жизни и продолжение на этой земле. И какую бы гениальную работу ни делал в жизни, в конце концов понимаешь, что дети — это и есть самая высокохудожественная работа. Вот и все.

Ранее звезда «Сватов» российская актриса Татьяна Кравченко сообщила о сроке выхода седьмого сезона сериала. Между тем режиссер «Киборгов» Ахтем Сейтаблаев раскритиковал создателей ситкома, назвав это «бизнесом на крови».

Фото ICTV

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