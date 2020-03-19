Происшествия

В Николаевской области разоблачили местного жителя, решившего подзаработать на продаже врагу секретных военных разработок. Мужчина был готов передать российской ФСБ техническую документацию с кораблестроительного предприятия.

Контакты украинца с представителями спецслужб РФ были задокументированы. А задержали мужчину при попытке передать секретные сведения по электронным каналам связи. Попытка была заблокирована, мужчина задержан. Ему объявлено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).



Напомним, ранее в Черкасской области выявили агента ФСБ, пытавшегося выведать военные секреты. А в Полтавской области задержали шпиона, сливавшего врагу сведения о призывниках.

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