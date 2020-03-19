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Звезда сериала «Перші ластівки» в кружевном белье восхитила сеть (фото)
Звезда украинского сериала «Перші ластівки» Полина Носыхина, которая ранее показала фото в купальнике, порадовала поклонников снимками в нижнем белье.
«Хочу обратно в тепло», — подписала она снимки. Поклонникам фото понравились, они отметили стройную фигуру актрисы.
Кстати, недавно Носыхина, исполнившая роль звезды школы Леры в сериале «Перші ластівки» начала сниматься в новой четырехсерийной мелодраме «После зимы».
Ранее пикантные фото, позволяющие оценить фигуру, опубликовала звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко.
Фигурой в купальнике похвасталась и знаменитая гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. 41-летняя мама троих детей отлично мотивирует заниматься спортом.
Фото в купальнике также показала Татьяна Брухунова, которую называют тайной женой российского комика Евгения Петросяна.
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