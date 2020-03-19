27.47 / 28.55 29.48 / 30.83
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Перші ластівки» в кружевном белье восхитила сеть (фото)

16:10 19 марта 2020 171
Носыхина
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Звезда украинского сериала «Перші ластівки» Полина Носыхина, которая ранее показала фото в купальнике, порадовала поклонников снимками в нижнем белье.

«Хочу обратно в тепло», — подписала она снимки. Поклонникам фото понравились, они отметили стройную фигуру актрисы.

Носыхина

Носыхина

Кстати, недавно Носыхина, исполнившая роль звезды школы Леры в сериале «Перші ластівки» начала сниматься в новой четырехсерийной мелодраме «После зимы».

Ранее пикантные фото, позволяющие оценить фигуру, опубликовала звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко.

Фигурой в купальнике похвасталась и знаменитая гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. 41-летняя мама троих детей отлично мотивирует заниматься спортом.

Фото в купальнике также показала Татьяна Брухунова, которую называют тайной женой российского комика Евгения Петросяна.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Люди на улице

Дожди и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

карантин

Украинцев призвали готовиться к тому, что 3 апреля карантин не закончится

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Тест на коронавирус

На Житомирщине тяжело заболели супруги, контактировавшие с умершей от коронавируса женщиной

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер