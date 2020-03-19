"Карантин" в действии: сеть шокировала очередь дальнобойщиков в Одесском порту (фото)

Украина

В сеть выложили фото огромной очереди, в которую выстроились водители-дальнобойщики в Одесском порту. Напомним, что днем ранее половина одесских маршруточников не вышла на работу,

«Карантин, вирус, а они стоят и ждут. Оформляются. За право стоять в очереди частный шлагбаум Одесского порта собрал по 17 долларов с души. Без оплаты в очередь не поставят. Без маски можно», — пишет на своей страничке в социальных сетях одессит Александр Захаров и добавляет, что рассчитать начальную скорость распространения вируса по стране из порта очень просто — это будет скорость грузовика.

Под этим постом интернет-пользователи оставили немало гневных комментариев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на границе Днепропетровской области установят 21 блок-пост — полицейские и медики будут проверять водителей и пассажиров транспорта, въезжающего на территорию области.

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