Мир

Всем известно, что страны Евросоюза приняли беспрецедентное решение: в рамках борьбы с пандемией COVID-19 введен 30-дневный запрет на въезд на территорию ЕС и Шенгенскую зону для граждан третьих стран. Самолет президента Украины доставил из Австрии на Родину 33 украинцев, которые не могли покинуть альпийскую республику в связи с перекрытием ее внешних границ.

В среду, 18 марта, сразу несколько немецких изданий опубликовали большие статьи, в которых утверждается, что главным очагом стремительного распространения пандемии COVID-19 в Европе были вовсе не Италия или испанские морские курорты. Рассадником коронавируса оказался горнолыжный курорт Ишгль в Австрии! К сожалению, местные власти слишком поздно приняли соответствующие меры.

Никто не говорит, что катание на лыжах в горах на свежем чистом воздухе таит в себе угрозу заражения COVID-19. Проблема, как выяснилось, заключается в вечерних развлечениях. Речь идет о популярных Apres Ski барах, где лыжники собираются потанцевать, выпить, пообщаться…

Как сообщает интернет-издание T-online, 29 февраля из Мюнхена в Рейкьявик прилетел самолет исландской авиакомпании Icelandair. У всех пассажиров взяли тест на коронавирус. Положительный результат оказался у 15 человек. Все они — граждане Исландии, причем 14 отдыхали в Ишгле. Только один инфицированный вернулся домой из Италии.

Получив результаты тестов, правительство Исландии 5 марта внесли австрийский курорт в список главных зон риска. Ишгль оказался рядом с Уханем и Ираном!

Австрии это не понравилось. Глава региональной санитарной службы решительно заявил, что заражение коронавирусом в Тироле «с медицинской точки зрения маловероятно». Он с уверенностью выдвинул другую версию. Остальные инфицированные заразились от человека, который побывал в Италии, в которой на тот момент уже были сотни подтвержденных случаев COVID-19.

В результате Ишгль и другие тирольские курорты закрывать не стали.

Но этот случай вызвал серьезную тревогу у властей других стран. В Норвегии 7 марта решили подвергнуть проверке туристическую группу, которая вернулась из Ишгля. Несколько тестов оказались положительными. Тогда правительство Норвегии отдало распоряжение еще раз выяснить, где могли заразиться те, у кого COVID-19 был выявлен ранее. Таких в стране по состоянию на 8 марта было 1 198 человек. Выяснилось, что 491 из них побывал недавно в Австрии! И не просто в Австрии, а на горнолыжных курортах в долине Пазнаун, где находится Ишгль.

Тут уже всполошились власти Германии. Ведь в австрийских Альпах отдыхает гораздо больше немцев, чем норвежцев или исландцев. Оказалось, что только в одном Гамбурге более 80 инфицированных посещали Ишгль или контактировали с теми, кто там катался на лыжах!

Устроило свою проверку и правительство Дании. Немецкий журнал Focus утверждает, что среди инфицированных датчан более 100 человек тоже были в конце февраля — начале марта в Ишгле!

Дания объявила тирольские курорты зоной риска 9 марта, Германия сделала тоже самое 13 марта. В тот же день правительство Австрии, наконец, решило ввести карантин в Тироле. Оказалось, что из 360 случаев заражения в Австрии свыше 100 приходятся на эту живописную местность.

Было потеряно две, а может, и три недели драгоценного времени. За это время в Ишгле успели побывать, а затем спокойно его покинуть, тысячи горнолыжников и просто туристов. И они разлетелись по всей Европе.

Как выяснил Focus, еще 7 марта в Ишгле был получен положительный тест на COVID-19 у бармена в популярном Apres Ski баре Kitzloch. Носителем оказался 36-летний немец. Спустя два дня, то есть 9 марта, коронавирус выявили еще у 15 человек, которые контактировали с барменом. Эти люди все еще находились на курорте. Бар Kitzloch, конечно, сразу закрыли, вот только остальные заведения и отели Ишгля продолжали спокойно работать до 13 марта включительно!

С немецкими коллегами теперь согласна и австрийская газета Der Standard. Она пишет: «Жадность одержала победу над ответственностью за здоровье граждан и гостей. Местные власти хотели прихватить хотя бы еще одну неделю горнолыжного сезона в интересах бизнеса».

В Тироле эти обвинения продолжают отвергать. Местные власти заявляют, что туристический сезон обычно длится до 2 мая. А курорты закрыли 13 марта. И это предотвратило приезд сюда еще как минимум 150 тысяч туристов.

Немецкий журнал Der Spiegel считает эти объяснения по меньшей мере циничными. Издание утверждает, что коронавирус был выявлен 17 марта еще у одного бармена, только на другом тирольском курорте — Зельдене. Все 80 сотрудников отеля, с которыми работает этот человек, отправлены теперь на строгий карантин. «А все, кто долгими зимними вечерами толпился последние недели у стойки этого бара, уже разъехались по всей Европе…» — пишет Der Spiegel.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Житомире есть первый подтвержденный случай COVID-19. Заболевшим оказался мужчина, который недавно вернулся из Австрии.

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