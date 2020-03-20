27.68 / 28.55 29.52 / 30.72
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине активно нарушают карантин: где больше всего оштрафованых

11:41 20 марта 2020 270
Нацполиция
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Днепропетровская, Донецкая и Киевская область возглавили тройку регионов — «лидеров», где правоохранители зафиксировали больше всего случаев нарушения условий карантина, введенного в связи с пандемией коронавирусов.

Так, на Днепропетровщие полицейские выписали 75 протоколов, в Донецкой области — 62, а в Киевской — 32 протокола. На четвертом месте — Киев (31 админпротокол).

«Еще раз призываю предпринимателей, перевозчиков и общество ответственно отнестись к ограничительным мерам. Ведь, прежде всего, это сохранение нашего здоровья. Напомню, что штраф по этой статье составляет от 17 тысяч до 34 тысяч гривен», — сообщает руководитель ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.

Руководитель областной полиции не уточняет, за что именно были выписаны админпротоколы. Судя по всему, штрафуют перевозчиков и предпринимателей, не свернувших торговлю.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,в Киеве собираются ввести режим чрезвычайной ситуации — документы проходят процедуру юридического оформления.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Маска из мужских трусов

Как спастись от коронавируса при помощи мужских трусов: сеть взорвало эпичное видео

карантин

В Киеве вводят режим ЧС: что это значит и как отразится на жизни граждан

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

коронавирус больница

Еще одна украинка умерла от коронавируса: кто она и где это произошло

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер