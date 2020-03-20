Украина

В Украине активно нарушают карантин: где больше всего оштрафованых

Днепропетровская, Донецкая и Киевская область возглавили тройку регионов — «лидеров», где правоохранители зафиксировали больше всего случаев нарушения условий карантина, введенного в связи с пандемией коронавирусов.

Так, на Днепропетровщие полицейские выписали 75 протоколов, в Донецкой области — 62, а в Киевской — 32 протокола. На четвертом месте — Киев (31 админпротокол).

«Еще раз призываю предпринимателей, перевозчиков и общество ответственно отнестись к ограничительным мерам. Ведь, прежде всего, это сохранение нашего здоровья. Напомню, что штраф по этой статье составляет от 17 тысяч до 34 тысяч гривен», — сообщает руководитель ГУНП в Киевской области Андрей Небитов.

Руководитель областной полиции не уточняет, за что именно были выписаны админпротоколы. Судя по всему, штрафуют перевозчиков и предпринимателей, не свернувших торговлю.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,в Киеве собираются ввести режим чрезвычайной ситуации — документы проходят процедуру юридического оформления.

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